Șase tineri din Olt și Dolj sunt cercetați la cererea autorităților austriece, după furturi de cupru de sute de mii de euro. Într-un alt caz, în Spania, doi români au provocat pagube atât de mari, încât o fabrică a fost nevoită să oprească producția.

Polițiștii de la Investigații Criminale, alături de luptători ai Serviciilor pentru Acțiuni Speciale și criminaliști, au făcut percheziții la 11 adrese în județele Olt și Dolj, în baza unui ordin european emis de autoritățile din Austria.

Șase tineri, cu vârste între 21 și 33 de ani, sunt suspectați că ar fi jefuit mai multe firme care au șantiere în lucru.

Ionuț Mitrică, purtător de cuvânt IPJ Olt: „În perioada februarie-iulie 2026, persoanele cercetate ar fi sustras prin efracție cantități de cupru de la mai multe societăți comerciale, prejudiciul cauzat fiind estimat la aproximativ 350.000 de euro.”

Anchetatorii spun că în spatele furturilor s-ar afla o rețea care ar fi acționat în cel puțin opt țări. La solicitarea procurorului de caz din Austria, au fost emise mandate de arestare pe numele a trei dintre suspecți.

Între timp, și autoritățile din Spania atrag atenția asupra unui val de spargeri care vizează în special fabricile.

Corespondent Știrile PRO TV: „În urmă cu câteva zile, doi români au fost arestați, după ce au jefuit, într-o singură noapte, două puncte de lucru ale unei fabrici de cherestea din regiunea Galicia, în nord-vestul Spaniei. Și în acest caz, ținta hoților au fost cablurile de cupru. Anchetatorii spun că cei doi ar fi furat și două mașini, cu care ar fi fugit din zonă. Una dintre ele aparținea chiar companiei păgubite. Jurnaliștii spanioli scriu că furtul a blocat producția, după ce mai multe instalații au fost distruse. Iar zeci de angajați au fost trimiși forțat acasă.”

Ica Tomi, președinta unei asociații de români în Spania: „Ei mizează pe faptul că sunt într-o țară străină, că se pot ascunde așa mai ușor, dar aici poliția funcționează foarte bine, au relații în toate țările din Europa.”

Pierderile totale suferite doar în ultima lună de firmele de profil din acea regiune sunt de sute de mii de euro.