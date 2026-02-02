Pe de altă parte, potrivit acestuia, dacă nu sunt bani în buget, nu pot fi susţinute măsuri sociale.



"Cred că suntem partidul care întotdeauna a generat stabilitate, facem asta în continuare. Vrem ca lucrurile să meargă înainte în această formulă de coaliţie complicată, tensionată, aşa cum o vedem, dar care la vot şi-a demonstrat stabilitatea", a afirmat Abrudean, la Senat.



Întrebat în legătură cu măsurile sociale susţinute de PSD, el a spus: "Întotdeauna e nevoie de măsuri sociale şi PNL şi oricine va susţine măsuri sociale, dacă sunt bani".



"Dacă nu există bani în buget, n-ai cum să susţii măsuri sociale pentru că bugetul trebuie să fie echilibrat, ca bugetul să fie echilibrat ar trebui tăiate nişte cheltuieli, ca să tăiem nişte cheltuieli ar trebui să avem reforma administraţiei, care, deocamdată, vedem că este blocată. (...) Deja m-am obişnuit să vorbesc de acest subiect de vreo şase luni, tot aşteptând că se întâmplă, de pe o săptămână pe alta. Vedeţi foarte bine, premierul Bolojan, PNL marşează pe reforma administraţiei, pentru că, în felul ăsta, aducem bani la buget, adică facem economii ca să putem susţine alte măsuri pentru categorii vulnerabile, pentru sprijinirea mediului, absolut necesare", a explicat Mircea Abrudean.



Întrebat în legătură cu condiţionarea PSD privind adoptarea unui pachet de solidaritate, pe lângă măsurile de relaxare economică, preşedintele Senatului a răspuns: "Eu cred că ar trebui să evităm un context electoral în care nu ne aflăm".



"Înţeleg că fiecare doreşte să pluseze, să dea mai bine pentru electoratul pe care îl are. Nu cred că suntem în această situaţie în România în acest moment. Şi PNL şi toată lumea îşi doreşte măsuri sociale, toată lumea vrea să sprijine categoriile vulnerabile, dar să vedem în ce măsură se poate", a adăugat Abrudean.



El a evidenţiat că există o decizie clară a BPN al PNL pentru sprijinirea reformei administraţiei.



"Este o linie roşie, este o chestiune de bun simţ, avem programul de guvernare asumat de toată coaliţia. Este vorba de responsabilitate şi un pic de bun simţ. (...) Nu caracterizez pe nimeni, nu-mi permit aşa ceva. Pur şi simplu, mă uit ca orice om normal la ceea ce ne-am asumat. Avem un program de guvernare pe care văd că nu vrem să-l mai respectăm, avem nişte responsabilităţi pe care cu toţii ni le-am asumat în spaţiul public şi pe care doar unii văd că le mai susţin acum. Este o constatare simplă pe care o face orice cetăţean", a menţionat liberalul.



Întrebat dacă are impresia că PSD joacă rolul de opoziţie în interiorul coaliţiei, preşedintele Senatului a spus: "E o situaţie complicată, asta se vede cu ochiul liber, nu trebuie să fii în interiorul coaliţiei ca să-ţi dai seama de asta. Se resimte, evident, acest lucru în actul de guvernare".



"Eu sper, îmi doresc foarte mult, ca aceste chestiuni să fie depăşite, cel puţin parţial, pentru că e clar că sunt lucruri care ne separă destul de mult, să mergem înainte cu ceea ce ne-am asumat, adică cu această reformă a administraţiei, să avem bugetul aprobat în Parlament, pentru că de acel buget depind foarte multe lucruri în România, inclusiv ratingul de ţară, inclusiv investiţiile pe care ni le dorim cu toţii şi bani mai mulţi la buget", a adăugat Mircea Abrudean.



PSD a decis duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică, alături de unul de solidaritate, care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor şi a altor categorii vulnerabile, "în faţa presiunilor generate de creşterea accelerată a costului vieţii".

