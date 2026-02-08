La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 21,33 milioane de lei (peste 4,18 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,51 milioane de lei (peste 887.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 51,12 milioane de lei (peste 10,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 226.200 de lei (peste 44.400 de euro).

La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 527.300 de lei (peste 103.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 493.400 de lei (peste 96.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 32.600 de lei.