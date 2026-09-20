Rezultate loto, duminică, 20 septembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Pentru categoria I a jocului Loto 6/49, Loteria Română a anunțat un report de peste 1,62 milioane de euro, iar la Joker sunt în joc de peste 1,39 milioane de euro.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,53 milioane de lei (peste 1,62 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 56.100 de lei. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5 milioane de lei (peste 951.700 de euro). La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,34 milioane de lei (peste 1,39 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 298.300 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 53.500 de lei.

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 430.200 de lei (peste 81.700 de euro).