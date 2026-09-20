„Mie şi familiei mele ne-a plăcut foarte mult să vizităm Mănăstirea Stavropoleos din Bucureşti - o adevărată comoară, restaurată cu sprijinul Fondului Ambasadorial de Conservare a Obiectivelor Culturale (AFCP), dovedind respectul nostru profund pentru patrimoniul bogat al României”, a declarat ambasadorul, postând o fotografie de la Mănăstirea Stavropoleos.

El remarcă, într-o postare de pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA care începe cu urarea „La mulîi ani!, Bucureşti” faptul că Bucureştiul i-a primit pe el şi familia sa ”cu braţele deschise”.

„Iar noi suntem recunoscători că ne aflăm aici. Urez Bucureştiului să se bucure, în continuare, de dezvoltare şi de parteneriatul şi prietenia cu Statele Unite”, mai afirmă Nirenberg.

Bucureştiul marchează în acest weekend 567 de ani de la prima atestare documentară.

Darryl Nirenberg a preluat postul de ambasador la Bucureşti la începutul lunii martie.