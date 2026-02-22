Ceremonia de închidere este programată duminică, în istorica Arenă Olimpică din Verona, de la ora 21.30.

Ceremonia de închidere din acest an va avea tema „Frumuseţea în acţiune”, care este şi titlul actului final, şi va include toate formele de artă, inclusiv dansul, muzica, cinematografia, arhitectura şi coregrafia.

Spectacolul este prevăzut să dureze două ore şi 30 de minute.

Ceremonia va avea loc într-un amfiteatru istoric

Ceremonia va avea loc într-un amfiteatru roman, sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, care datează din secolul I d.Hr. şi este descris de directoarea ceremoniilor Milano Cortina 2026, Maria Laura Iascone, ca „un loc cunoscut în întreaga lume pentru istoria sa şi pentru capacitatea sa de a fi scena unor mari opere”.

„Frumuseţea nu va fi doar arătată, ci şi trăită, împărtăşită şi respirată”, a spus Iascone.

Directorul artistic al ceremoniei de închidere a declarat că „sportivii vor fi adevăratele vedete ale evenimentului” şi că „ceremonia va începe cu multe culori şi se va termina cu o petrecere. Cei care vor veni la Verona nu o vor uita niciodată”.

Steagul olimpic va fi predat următorului oraș gazdă

Cântăreţul şi compozitorul italian Achille Lauro, actriţa Benedetta Porcaroli şi DJ-ul şi producătorul Gabry Ponte vor fi printre artiştii care vor performa la Verona.

Spectatorii se pot aştepta la tradiţionala unitate a sportivilor, oficialilor şi spectatorilor care se reunesc pentru o celebrare finală, care include Parada Sportivilor şi stingerea flăcării olimpice, care marchează sfârşitul jocurilor.

La fel ca în ceremonia de deschidere, pentru prima dată în istorie, două cazane vor fi stinse simultan în două oraşe separate, şi anume Milano şi Cortina d'Ampezzo.

În plus, va avea loc coborârea steagului olimpic şi predarea steagului către următorul oraş gazdă, ceea ce marchează începutul numărătoarei inverse până la următoarele Jocuri Olimpice de iarnă, care vor avea loc în Alpii francezi, în Franţa, în 2030.