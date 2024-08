Canotoarea Adriana Adam, după cursa de 8+1 feminin: ”Ne bucurăm că am scris istorie după 20 de ani”

"Ne bucurăm că am scris istorie după 20 de ani. Ne bucurăm că am reuşit în această formulă cu multe îndurate de-a lungul timpului şi acumulate. Suntem foarte fericite pentru această medalie", a declarat Adriana Adam.

Magdalena Rusu a afirmat că pe cea mai înaltă a podiumului s-a simţit ca şi cum s-ar fi aflat pe cel mai înalt munte.

"Mi-am dorit să facem spectacol şi asta s-a întâmplat. Pe podium se simte ca şi cum ai fi pe cel mai înalt munte. Aşa s-a simţit, ca pe Himalaya. Bate vântul, dar eu nu am mai simţit nimic. Barca a trecut prima linia sosire, nu eu. Mă bucur foarte mult pentru acest rezultat ne bucurăm toate, suntem mulţumite şi bucuroase. Eu cred că ne-am distrat, la aceste jocuri", a spus Rusu.

Maria Lehaci (fostă Tivodariu) consideră că prin câştigarea cursei de la JO, echipajul României de la 8+1 a dat lovitura de graţie.

"Într-adevăr, am reuşit să dominăm câteva curse foarte importante până acum. Aceasta însă a fost lovitura de graţie, ne bucurăm că a fost aşa. Le mulţumim tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem aici, tot stafful medical, antrenori, toţi suporterii din spatele nostru, familia şi cred că este doar începutul. La cursa de patru (patru rame) a fost cea mai bună cursă pe care noi am putut să o facem, suntem foarte mândre de rezultatul pe care l-am obţinut (argint). Am mai spus lucrul acesta, oamenii care au ieşit pe locul patru sunt la fel de mulţi ca şi aceia care au terminat pe primul loc. Suntem foarte mulţumite cu rezultatul nostru. Dar acum ar trebui să ne concentrăm pe barca de opt, pentru că avem medaliile la gât", a declarat Maria Lehaci.

Calităţile fetelor de la 8+1 au fost enumerate de cârmaciul Victoria Petreanu: "Ambiţie şi perseverenţă ar fi cuvintele care le caracterizează. Sunt mândră de ele, au dat tot ce au putut şi împreună am reuşit. Mai am voce, normal".

Ioana Vrînceanu, medaliată şi cu argint, vineri, la dublu rame, a spus că a trăit două zile de vis.

"Au fost două zile de vis pentru mine, pot să spun. Mă simt foarte bine, am crezut că visez şi aseară. Am dormit cu medalia pe noptieră şi dimineaţă mă gândeam dacă să o iau la masă cu mine sau nu. Acum trebuie să mă dezmeticesc să îmi dau seama că este adevărat", a spus Vrînceanu.

România a cucerit aurul la opt plus unu feminin la Jocurile Olimpice de la Paris, sâmbătă, după ce a dominat finala probei regine a canotajului.

România, în formula Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu, s-a impus cu timpul de 5 min 54 sec 39/100, terminând cu mai mult de o barcă avans faţă de Canada (Jessica Sevick, Caileigh Filmer, Maya Meschkuleit, Kasia Gruchala-Wesierski, Avalon Wasteneys, Sydney Payne, Kristina Walker, Abby Dent, Kristen Kit), campioana olimpică en titre, înregistrată din 5 min 58 sec 84/100.

În urmă cu trei ani, la Tokyo, România ocupa doar locul şase în finală, după ce în serii stabilise un nou record mondial şi olimpic (5:52.99).

Ultima medalie olimpică a României în această probă - bronz - data din 2016, de la Rio.

Acesta este al patrulea titlu olimpic al României la opt plus unu feminin, după cele din 1996, 2000, 2004.

România a calificat nouă echipaje în Finalele A la JO de la Paris din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin, opt plus unu masculin.

Canotajul românesc a obţinut cinci medalii la JO 2024, două de aur şi trei de argint.

