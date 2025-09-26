Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor

Interviurile Stirileprotv.ro
26-09-2025 | 13:51
×
Codul embed a fost copiat

Jean Reno, legendarul actor din Léon, Ronin și Codul lui da Vinci, a acordat un interviu corespondentului PRO TV Diana Enache, în care vorbește deschis despre vremurile tulburi pe care le trăim, dar și despre marele său vis artistic, încă neîmplinit.

autor
Stirileprotv

Jean Reno, cunoscut pentru rolurile sale de dur pe marile ecrane, a vorbit și despre noua sa pasiune, literatura. El este autorul romanului Emma, un thriller de spionaj si aventură, publicat recent și în România.

Jean Reno: „Nu este o perioadă ușoară pentru nimeni… Este o perioadă foarte dificilă în Europa, în America, în Africa. Adică, lumea nu este într-o formă bună. Văd asta, dar încerc să fiu fericit cu familia și prietenii mei. Ce altceva pot să fac?”

Reno preferă să rămână departe de polemicile publice: „Eu nu urmăresc politica… încerc să nu fiu rău cu oamenii din jurul meu. E tot ce pot spune.”

În loc de dezbateri, își găsește liniștea în artă, familie și scris, mărturisind că are șase copii și că e obligat să fie un om organizat pentru a se putea bucura de familie.

Citește și
cristian mungiu interviu
Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat”

“Acesta e cel mai mare vis al meu”

Jean Reno își dezvăluie și un mare vis artistic: acela de a juca rolul unui muzician, mai ales al unui dirijor.

„Nu am lucrat niciodată cu muzica. Nu am fost niciodată în rolul unui muzician, al unui compozitor sau al unui regizor. Un dirijor, de exemplu. Așa că este un vis de-al meu să găsesc un scenariu bun care să implice muzica”, spune el.

Pe de altă parte, el nu exclude o eventuală colaborare cu un regizor român.

Jean Reno: "Da, de ce nu? Dacă ai un scenariu bun și o distribuție bună, bineînțeles că voi lucra cu un regizor român și cu o echipă românească. Absolut. Cu siguranță. Știi, noi, în filme, suntem norocoși pentru că putem lucra cu echipe care vin din țări foarte diferite."

"E mai dificil să scrii decât să fii actor"

În paralel cu filmul, Jean Reno a descoperit plăcerea scrisului. În timpul pandemiei, când filmările s-au oprit, a început să lucreze la romanul său de debut, Emma, publicat în Franța și tradus deja în mai multe limbi, inclusiv în română.

„Am început să scriu în timpul pandemiei… nu sunt un scriitor, nu mă consider un scriitor, dar povestea a crescut în mintea mea”, povestește Reno. Cartea urmărește viața unei femei care descoperă că „viața însăși este marea aventură”.

Scrisul, recunoaște el, i-a adus dificultăți neașteptate: „Este mai dificil să scrii decât să fii actor. Ca scriitor, am îndoieli. Așa că fiecare moment este dificil. Este greu să decid să nu schimb nimic, pentru că nu sunt mulțumit de ceea ce scriu."

În ciuda acestor provocări, romanul a atras rapid atenția producătorilor: „Există deja o companie de producție franceză care a cumpărat cartea și care intenționează să filmeze pentru televiziune o serie de opt episoade", spune actorul.

De altfel, Reno lucrează deja la continuarea romanului: „Să spunem că am 80% din poveste. Sper să-l termin până la sfârșitul anului”.

Actorul speră să se întâlnească curând și cu fanii români care vor citi primul său roman. „Sper să le placă cartea și sper să vin să îi văd. Să fim împreună și să avem o discuție, cu întrebări și răspunsuri. Nu uitați că viața este o mare aventură.”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: interviu, actor,

Dată publicare: 26-09-2025 13:30

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
„Jaful Secolului”, propunerea României la Oscar 2026, ajunge de marți în cinematografe. Ce spun actorii despre peliculă
Stiri Diverse
„Jaful Secolului”, propunerea României la Oscar 2026, ajunge de marți în cinematografe. Ce spun actorii despre peliculă

„Jaful Secoulului”, propunerea României la Premiile Oscar la categoria „cel mai bun film internațional”, intră de marți în cinematografe.

Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat”
Interviurile Stirileprotv.ro
Regizorul Cristian Mungiu: „Cea mai mare dramă a României e exodul. Milioane de oameni au plecat”

Regizorul și scenaristul Cristian Mungiu a vorbit într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro despre cel mai nou film la care a lucrat, "Jaful secolului", regizat de Teodora Ana Mihai.

Recomandări
Focar de infecții la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. 6 copii au murit în ultimele zile, secția ATI închisă. Ce s-a găsit
Stiri actuale
Focar de infecții la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. 6 copii au murit în ultimele zile, secția ATI închisă. Ce s-a găsit

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce 6 copii au murit în ultimele zile în secţia ATI, lucru confirmat de Ministerul Sănătății.

„Este oribil”. Ruşii strâng cureaua. Guvernul lui Putin vrea să crească TVA-ul pentru a finanța războiul din Ucraina
Stiri externe
„Este oribil”. Ruşii strâng cureaua. Guvernul lui Putin vrea să crească TVA-ul pentru a finanța războiul din Ucraina

Rusia ar putea majora TVA de la 20 la 22%, măsură propusă de Guvernul lui Vladimir Putin pentru a finanța războiul din Ucraina.

Alertă cu bombă la o judecătorie din Chişinău, înaintea unei şedinţe în care Vladimir Plahotniuc urma să fie judecat
Stiri actuale
Alertă cu bombă la o judecătorie din Chişinău, înaintea unei şedinţe în care Vladimir Plahotniuc urma să fie judecat

Sediul unei judecătorii din municipiul Chişinău a fost evacuat, vineri dimineaţă, în urma unei alarme cu bombă, au transmis reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei din Republica Moldova.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Septembrie 2025

01:44:21

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Septembrie 2025

03:12:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28