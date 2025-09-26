Jean Reno, interviu pentru PRO TV: “Lumea nu este într-o formă prea bună”. Care este visul neîmplinit al legendarului actor

Jean Reno, legendarul actor din Léon, Ronin și Codul lui da Vinci, a acordat un interviu corespondentului PRO TV Diana Enache, în care vorbește deschis despre vremurile tulburi pe care le trăim, dar și despre marele său vis artistic, încă neîmplinit.

Jean Reno, cunoscut pentru rolurile sale de dur pe marile ecrane, a vorbit și despre noua sa pasiune, literatura. El este autorul romanului Emma, un thriller de spionaj si aventură, publicat recent și în România.

Jean Reno: „Nu este o perioadă ușoară pentru nimeni… Este o perioadă foarte dificilă în Europa, în America, în Africa. Adică, lumea nu este într-o formă bună. Văd asta, dar încerc să fiu fericit cu familia și prietenii mei. Ce altceva pot să fac?”

Reno preferă să rămână departe de polemicile publice: „Eu nu urmăresc politica… încerc să nu fiu rău cu oamenii din jurul meu. E tot ce pot spune.”

În loc de dezbateri, își găsește liniștea în artă, familie și scris, mărturisind că are șase copii și că e obligat să fie un om organizat pentru a se putea bucura de familie.

“Acesta e cel mai mare vis al meu”

Jean Reno își dezvăluie și un mare vis artistic: acela de a juca rolul unui muzician, mai ales al unui dirijor.

„Nu am lucrat niciodată cu muzica. Nu am fost niciodată în rolul unui muzician, al unui compozitor sau al unui regizor. Un dirijor, de exemplu. Așa că este un vis de-al meu să găsesc un scenariu bun care să implice muzica”, spune el.

Pe de altă parte, el nu exclude o eventuală colaborare cu un regizor român.

Jean Reno: "Da, de ce nu? Dacă ai un scenariu bun și o distribuție bună, bineînțeles că voi lucra cu un regizor român și cu o echipă românească. Absolut. Cu siguranță. Știi, noi, în filme, suntem norocoși pentru că putem lucra cu echipe care vin din țări foarte diferite."

"E mai dificil să scrii decât să fii actor"

În paralel cu filmul, Jean Reno a descoperit plăcerea scrisului. În timpul pandemiei, când filmările s-au oprit, a început să lucreze la romanul său de debut, Emma, publicat în Franța și tradus deja în mai multe limbi, inclusiv în română.

„Am început să scriu în timpul pandemiei… nu sunt un scriitor, nu mă consider un scriitor, dar povestea a crescut în mintea mea”, povestește Reno. Cartea urmărește viața unei femei care descoperă că „viața însăși este marea aventură”.

Scrisul, recunoaște el, i-a adus dificultăți neașteptate: „Este mai dificil să scrii decât să fii actor. Ca scriitor, am îndoieli. Așa că fiecare moment este dificil. Este greu să decid să nu schimb nimic, pentru că nu sunt mulțumit de ceea ce scriu."

În ciuda acestor provocări, romanul a atras rapid atenția producătorilor: „Există deja o companie de producție franceză care a cumpărat cartea și care intenționează să filmeze pentru televiziune o serie de opt episoade", spune actorul.

De altfel, Reno lucrează deja la continuarea romanului: „Să spunem că am 80% din poveste. Sper să-l termin până la sfârșitul anului”.

Actorul speră să se întâlnească curând și cu fanii români care vor citi primul său roman. „Sper să le placă cartea și sper să vin să îi văd. Să fim împreună și să avem o discuție, cu întrebări și răspunsuri. Nu uitați că viața este o mare aventură.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













