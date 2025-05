În cinci ani, UE ar putea avea suficiente focoase nucleare pentru a descuraja Rusia și să scape de “șantajul” SUA | INTERVIU

Uniunea Europeană are capacitatea de a-și asigura, în următorii cinci ani, suficiente arme nucleare pentru a descuraja Rusia și „pentru a nu mai putea fi șantajată” de SUA, care îi garantează, în prezent, securitatea.

Nu e nevoie să avem tot atâtea focoase câte are Rusia, ci “este suficient să avem capacitate de ripostă”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu, într-un interviu pentru știrileprotv.ro.

“Acum plătim ca la taxi sau ca la piață domnului Trump” pentru a ne apăra, deși chiar SUA sunt cele care au insistat ca Europa să nu își dezvolte un arsenal nuclear propriu, a spus Băsescu. (vezi de la min 33, în interviu)

“Franța trebuie să fie capabilă să fie umbrelă (nucleară) pentru toată Uniunea Europeană, dacă așa vom decide. S-ar putea lecția Trump să ne trezească. Numai că ce a făcut Trump cu pozițiile lui? A lăsat Statele Unite cam fără prieteni, pentru că a umilit tot ce a putut să umilească - și Europa, și aliații din Asia, pe toți.

A crezut că cu expresia lui "am cărțile în mână"... Ai cărțile în mână, că ai mai multe focoase nucleare. Ei, o să-ți luăm acest avantaj în câțiva ani și bună ziua! Că nu e nevoie să avem tot atâtea, este suficient să avem capacitate de ripostă”, a spus Băsescu.

“Nu poți să ai încredere în Trump. Este instabil, își schimbă deciziile de la o zi la alta”

“Nu poți să ai încredere în Trump. Este instabil, își schimbă deciziile de la o zi la alta. El a trimis Uniunea Europeană și statele membre NATO să contribuie cu 5% din Produsul Intern Brut la apărare, de fapt, nepăsându-i de apărarea Uniunii Europene, ci din dorința de a face ca aceste țări NATO să dea comenzi în industria de apărare americană. Pentru bani, și nicidecum pentru pentru că ar fi o necesitate”, a spus Băsescu.

El a explicat că, dacă UE ar aloca 5 procente din PIB-ul său pentru apărare, ar fi vorba de 850 de miliarde de euro, din care ar fi suficient să cheltuie doar 200 de miliarde pentru creșterea arsenalului nuclear al Franței.

În acest fel, Franța va avea capacitatea de a asigura umbrela nucleară de descurajare pentru întreaga Uniune, care nu va mai putea fi “șantajată” de SUA pentru a-i garanta securitatea.

Traian Băsescu: “Aș lua această lecție pe care ne-a aplicat-o Trump și aș transpune-o în creșterea nivelului de securitate al Europei prin propriile resurse. Pentru că riscăm să mai vină vreun președinte ca Trump și să ne spună "dar puneți 10%, dacă vreți să vă apăr".

Nu mai trebuie să rămânem dependenți. Noi am rămas dependenți pentru că așa a fost înțelegerea”, a spus Băsescu.

“Statele Unite și Rusia nu au vrut ca Europa să aibă arme nucleare”

“Când s-a stabilit nivelul de dezarmare și s-a ajuns la un număr de focoase nucleare pentru Statele Unite și pentru Federația Rusă, Statele Unite au captat tot dreptul de la focoase nucleare pe care îl avea. (...) Ei au 5000 de focoase, Rusia, 5000 de focoase - undeva pe aici, iar Europa a spus "Bine, America, e în regulă, tu ai arsenalul nuclear".

Iar acum îți vine un Trump care spune "dacă vreți să vă apăr, plătiți". Plătim ca la taxi sau ca la piață domnului Trump.”

Diana Enache: Un principiu care multora li se pare corect…

Traian Băsescu: Nu, e incorect. Pentru că și Rusia, și Statele Unite au vrut să nu mai fie un al treilea mare jucător pe piața loviturilor nucleare. (...) Dacă Europa își dezvolta propriul sistem nuclear - prin Franța, Statele Unite ar fi trebuit să-și diminueze numărul de focoase nucleare la 2000-3000, funcție de cât ar fi stabilit Europa că are nevoie pentru a descuraja un atac nuclear. (…)

Deci, marea noastră problemă în Europa și în relația cu America este poziția lui Trump care ne spune "Aparați-vă", după ce noi am lăsat America să fie singurul mare jucător occidental. (…)

Franța are 170 de focoase nucleare, spre deosebire de Rusia, care are 5000 de focoase nucleare și vectori de lovire. Deci aici trebuie adus un echilibru, sunt costuri, și în vreo cinci ani cred că am reuși să aducem nivelul de dotare a arsenalului nuclear francez la un nivel la care să descurajeze orice posibilă lovitură din partea Federației Ruse.”

