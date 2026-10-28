Cine e celebrul actor din „Casa de Papel” căsătorit cu o româncă. A făcut facultatea în România și vine aici în fiecare an

Publicul îl cunoaște în special pentru rolul “Helsinki” din serialul fenomen spaniol „Casa de Papel”, dar povestea actorului sârb Darko Perić a început în România, în anii ‘90, când a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară din București.

S-a mutat apoi la Timișoara, unde a cunoscut-o pe Roxana, o tânără din Satu Mare care avea să-i devină soție și care i-a dăruit și un fiu “jumi-juma” român și sârb, după cum spune actorul. A studiat actoria după ce s-a mutat în Spania, unde și-a echivalat, de altfel, și diploma de medic veterinar. A profesat doar un an, pentru că actoria, visul său din copilărie, avea în sfârșit să i se împlinească. Darko Perić, care vorbește limba română aproape perfect, a revenit acum în țară pentru lansarea comediei „Vacanță All Inclusive”, în care joacă alături de Pavel Bartoș și Smiley. El a acordat un scurt interviu corespondentului Știrilor PRO TV Claudia Nițoi.

“Vin în fiecare an în România. Am aici o familie și mulți prieteni” Claudia Nițoi: Ai locuit în România în tinerețe. Ai vreo amintire care a rămas cu tine din acea perioadă? Darko Perić: “Eu am locuit în România aproape 10 ani, nouă ani și ceva. Am stat trei ani în București, am făcut facultatea în București, am făcut facultatea la Timișoara, după aceea m-am dus la Satu Mare, vin în fiecare an. Sincer să fiu, nu vin atâta în sud cât în nord-vest, unde am familie, unde am mulți prieteni. Uite, astăzi am mers pe jos. Am mers vreo 15 km prin București. M-am dus în cartierul unde am stat, în Ghencea. M-am dus până Calea Victoriei pe jos. Am umblat peste tot. Mi-aduc aminte foarte,foarte emoționat.” Visul său din copilărie a fost însă actoria. Perić povestește că a fost atras de teatru încă de când era elev, iar la 18 ani a realizat primul său scurtmetraj, alături de colegi și prieteni din București. A continuat să participe la proiecte artistice și după ce s-a mutat la Timișoara.

Ce au în comun românii și sârbii Anii petrecuți în România au rămas o parte importantă din viața sa. Perić își amintește că, în anii ’90, Serbia și celelalte țări din fosta Iugoslavie erau răvășite de război, în timp ce România trecea prin propria perioadă dificilă de tranziție. „Îți dai seama, erau anii ’90, în Serbia era război, era criză. În România era tranziție heavy, heavy”, a mărturisit el. Claudia Nițoi: Ce au în comun românii și sârbii? Darko Perić: “Asta e o întrebare bună. Știi că eu, anii mei de formare, să zicem de la 18 până la 27 de ani, i-am petrecut în România. Și am cunoscut foarte bine România. Soția e româncă, am familie la Satu Mare, copilul meu e ‘jumi-juma’, cum se zice. Au foarte multe în comun. Au mult mai multe în comun decât crezi. Și păcat că nu se cunosc așa de mult.” El spune că aici, în Peninsula Balcanică, pe care o descrie plastic ca „Mexicul Europei”, oamenii sunt mai sinceri decât în alte părți ale lumii. Cum a ajuns să joace într-o comedie românească Perić a fost invitat în urmă cu patru ani în juriul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), unde l-a cunoscut pe producătorul Cristi Hordilă, cu care avea să lucreze apoi la „Vacanță All Inclusive”. Filmările i-au oferit ocazia să lucreze cu Pavel Bartoș, pe care îl cunoscuse în perioada în care locuia la Timișoara. Actorul a povestit că nu îi cunoștea pe Smiley și Alex Velea, dar spune că fiul său este un mare fan al muzicii lor. Pe lângă cinema, Darko Perić este implicat azi și în proiecte legate de protecția animalelor, îmbinând astfel cele două domenii care i-au marcat parcursul: medicina veterinară și actoria.

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Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , ,