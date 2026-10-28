Cine e celebrul actor din „Casa de Papel” căsătorit cu o româncă. A făcut facultatea în România și vine aici în fiecare an

Interviurile Stirileprotv.ro
Data publicării:
Data actualizării:
×
Publicitate

Publicul îl cunoaște în special pentru rolul “Helsinki” din serialul fenomen spaniol „Casa de Papel”, dar povestea actorului sârb Darko Perić a început în România, în anii ‘90, când a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară din București.

autor
Știrile PRO TV

S-a mutat apoi la Timișoara, unde a cunoscut-o pe Roxana, o tânără din Satu Mare care avea să-i devină soție și care i-a dăruit și un fiu “jumi-juma” român și sârb, după cum spune actorul.

A studiat actoria după ce s-a mutat în Spania, unde și-a echivalat, de altfel, și diploma de medic veterinar. A profesat doar un an, pentru că actoria, visul său din copilărie, avea în sfârșit să i se împlinească.

Darko Perić, care vorbește limba română aproape perfect, a revenit acum în țară pentru lansarea comediei „Vacanță All Inclusive”, în care joacă alături de Pavel Bartoș și Smiley. El a acordat un scurt interviu corespondentului Știrilor PRO TV Claudia Nițoi.

“Vin în fiecare an în România. Am aici o familie și mulți prieteni”

Claudia Nițoi: Ai locuit în România în tinerețe. Ai vreo amintire care a rămas cu tine din acea perioadă?

Darko Perić:  “Eu am locuit în România aproape 10 ani, nouă ani și ceva. Am stat trei ani în București, am făcut facultatea în București, am făcut facultatea la Timișoara, după aceea m-am dus la Satu Mare, vin în fiecare an. Sincer să fiu, nu vin atâta în sud cât în nord-vest, unde am familie, unde am mulți prieteni. Uite, astăzi am mers pe jos. Am mers vreo 15 km prin București. M-am dus în cartierul unde am stat, în Ghencea. M-am dus până Calea Victoriei pe jos. Am umblat peste tot. Mi-aduc aminte foarte,foarte emoționat.”

Visul său din copilărie a fost însă actoria. Perić povestește că a fost atras de teatru încă de când era elev, iar la 18 ani a realizat primul său scurtmetraj, alături de colegi și prieteni din București. A continuat să participe la proiecte artistice și după ce s-a mutat la Timișoara.

Ce au în comun românii și sârbii

Anii petrecuți în România au rămas o parte importantă din viața sa. Perić își amintește că, în anii ’90, Serbia și celelalte țări din fosta Iugoslavie erau răvășite de război, în timp ce România trecea prin propria perioadă dificilă de tranziție.

„Îți dai seama, erau anii ’90, în Serbia era război, era criză. În România era tranziție heavy, heavy”, a mărturisit el.

Claudia Nițoi: Ce au în comun românii și sârbii?

Darko Perić: “Asta e o întrebare bună. Știi că eu, anii mei de formare, să zicem de la 18 până la 27 de ani, i-am petrecut în România. Și am cunoscut foarte bine România. Soția e româncă, am familie la Satu Mare, copilul meu e ‘jumi-juma’, cum se zice. Au foarte multe în comun. Au mult mai multe în comun decât crezi. Și păcat că nu se cunosc așa de mult.”

El spune că aici, în Peninsula Balcanică, pe care o descrie plastic ca „Mexicul Europei”, oamenii sunt mai sinceri decât în alte părți ale lumii.

Cum a ajuns să joace într-o comedie românească

Perić a fost invitat în urmă cu patru ani în juriul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), unde l-a cunoscut pe producătorul Cristi Hordilă, cu care avea să lucreze apoi la „Vacanță All Inclusive”. 

Filmările i-au oferit ocazia să lucreze cu Pavel Bartoș, pe care îl cunoscuse în perioada în care locuia la Timișoara. Actorul a povestit că nu îi cunoștea pe Smiley și Alex Velea, dar spune că fiul său este un mare fan al muzicii lor.

Pe lângă cinema, Darko Perić este implicat azi și în proiecte legate de protecția animalelor, îmbinând astfel cele două domenii care i-au marcat parcursul: medicina veterinară și actoria.

Mama Anastasiei, despre sentința primită de șoferița care i-a ucis fiica: „Nu ne ajută cu nimic. Copilul nu o să-l mai vedem”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: film, actor, romania, bucuresti, timisoara, serbia, Spania,

Articol recomandat de sport.ro
Revoltă în Spania după gravul accident feroviar din Toledo: "Ne-am săturat, ești un dezastru!"
Revoltă în Spania după gravul accident feroviar din Toledo: "Ne-am săturat, ești un dezastru!"
Citește și...
Vlcsnap 2026 10 27 08h01m45s417
Stiri Diverse
Smiley și Pavel Bartoș, polițiști anti-drog în comedia „Vacanță All Inclusive”. Un actor din „La Casa de Papel” joacă în film

De la glumele din televiziune, direct într-o misiune anti-drog pe litoral! Smiley și Pavel Bartoș au prezentat aseară, în Capitală, comedia „Vacanță All Inclusive” în care concediul se transformă într-o aventură periculoasă. 

Grindeanu simion inquam gc
Interviurile Stirileprotv.ro
Analist: PSD și AUR s-ar putea „cupla” peste șase luni. Până atunci, social-democrații stau cu sabia deasupra capului premierului

PSD s-ar putea “cupla” cu AUR într-o formă sau alta, după cele șase luni în care social democrații, aflați la guvernare, vor sta “cu sabia, securea sau ghilotina” deasupra capului premierului Luca Niculescu.

Gettyimages 2301049604
Interviurile Stirileprotv.ro
Analist: România riscă să devină irelevantă pentru SUA, după alegerile din noiembrie. “Vom fi pierduți! Ăsta e cuvântul”

România se va afla “într-o situație și mai proastă” după alegerile intermediare din SUA, dacă Republicanii pierd Congresul, din cauză că politicienii români au fost incapabili să lege conexiuni politice funcționale la Washington.

Luca niculescu ministri guvern id293493 inquam photos octav ganea
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. De ce a acceptat Luca Niculescu un „guvern PSDan” cu miniștri controversați, precum Marian Neacșu sau Radu Oprea

Profesorul și politologul Cristian Preda este de părere că Luca Niculescu a fost nevoit să accepte toate propunerile PSD de miniștri, pentru că acest guvern era singura cale de a evita alegerile anticipate, pe care nici președintele nu și le dorea.

Recomandări
Imago0871032323h
Stiri externe
Catastrofă feroviară în Spania: Cel puțin 64 de morți. Două trenuri s-au ciocnit pe aceeași linie unde a fost tragedia din ianuarie

Zeci de oameni au murit după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri în Spania, la aproximativ 150 de kilometri sud de Madrid, potrivit presei locale. Un oficial al feroviarilor spanioli spune că accidentul este „foarte ciudat”.

Download
Știri Actuale
O navă comercială care venea spre Constanța, lovită de 3 drone în apele Bulgariei. Este a cincea atacată luna aceasta

O navă comercială a fost atacată cu drone miercuri în Marea Neagră, în apropierea coastei Bulgariei, au semnalat autorităţile de la Sofia, transmite agenţia EFE.

Imago0871046328h
Stiri externe
Mărturie din trenurile groazei: „N-o să uit niciodată cum luau pulsul unui băiat, să vadă dacă mai e viu”. Țipete, flăcări și morți

Una dintre supraviețuitoarele tragediei feroviare din Urda, soldată, după datele preliminare, cu cel puțin 46 de morți și sute de răniți, a povestit momentele de groază prin care a trecut. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 27 | Sănătatea vasculară și circulația periferică: semnale de alarmă pe care le ignorăm

35:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2026

01:48:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Octombrie 2026

03:23:18

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Romania, te iubesc!

44:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Lotul lărgit al naţionalei României pentru EHF EURO 2026 la handbal feminin. Turneul final se vede pe VOYO!

Sport

Corona Brașov - FC Argeș, Minerul Lupeni - Poli Timișoara și Sporting Liești - FC Bacău, ACUM. Meciurile zilei din Cupa României, LIVE TEXT pe Sport.ro