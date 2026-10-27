În film joacă și Darko Perić, actorul cunoscut pentru rolul lui Helsinki din serialul "La Casa de Papel". Pelicula intră în cinematografe pe 6 noiembrie.

Mișu și Enzo, interpretați de Smiley și Pavel Bartoș, sunt polițiști anti-drog. Speră să se bucure de câteva zile liniștite la malul mării, însă planurile le sunt date peste cap când descoperă un transport suspect pe plajă. De aici începe o aventură în care ancheta se împletește cu situațiile comice.

Smiley: Mi se pare că să faci oamenii să râdă este cel mai greu lucru și parcă devine din ce în ce mai greu în zilele pe care le trăim. De aia mă bazez pe Pavel, este un actor care îi ajută pe amatori să arate mai bine pe sticlă.

Smiley și Pavel Bartoș au avut parte de multe provocări. Pentru rolurile lor, au învățat să mânuiască arme, au repetat scene de luptă și au participat la cascadorii.

O apariție surpriză în distribuție este Darko Perić. Cunoscut în întreaga lume drept Helsinki din "La Casa de Papel", Perić interpretează un personaj negativ și le dă bătăi de cap celor doi polițiști. Pentru el, România nu este un loc necunoscut. Actorul a locuit aici în tinerețe.

Darko Perić, actor: Eu aici am zis să schimb puțin, să fac un pic de bad guy, știi? Dar eu cred că e foarte fain. N-am mai văzut un film românesc cu o asemenea „production value” cum se zice. Experiența asta a fost fantastică.

Filmările pentru „Vacanță All Inclusive” au avut loc în 12 locații din Vadu, Venus, București și portul Giurgiu. Spectatorii îi pot urmări în film și pe Theo Zeciu, Bogdan Farcaș sau Alex Velea.

Alex Velea: Mi se pare că e genul de film care prinde la toate categoriile, mi se pare că are și acțiune, e plin de umor.

Până la lansarea oficială, Smiley, Pavel Bartoș și Darko Perić vor prezenta filmul în mai multe orașe din țară. Comedia "Vacanță All Inclusive" va ajunge în cinematografe din 6 noiembrie.