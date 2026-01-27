Acesta, coleg de coaliție cu Rogobete, a depus recent un proiect de lege pentru legalizarea prostituției, argumentând că fenomenul “există și se desfăşoară în 'zona neagră': fără control sanitar, fără protecţie juridică şi sub dominaţia reţelelor de trafic de persoane”.

Alexandru Rogobete: “Această lipsă de comunicare, această lipsă de consultare, acest orgoliu profesional, că este pachetul legislativ al partidului X sau al parlamentarului Y, din păcate, duc la idei care poate pot face lumină în anumite domenii, dar care să moară în fașă și care niciodată să nu ajungă să fie aplicate.”

Ministrul Sănătății crede că în discuția publică despre legalizarea prostituției “e nevoie de o nuanțare”, în sensul că ar dori mai multe opinii, inclusiv in partea cultelor, înainte de a-l valida.

Alexandru Rogobete: "Cred că o discuție cu societatea civilă ar fi fost necesară și este în continuare necesară. Cred că o discuție cu celelalte organizații importante și societăți profesionale este necesară și doar după o consultare, pentru că este un domeniu sensibil, este un domeniu greu de acceptat, este un domeniu care vine brusc în societate ca un astfel de proiect să poată fi acceptat, să poată fi înțeles.

Poate are și părți bune, nu știu, dar cred că pentru ca el să poată fi acceptat și implementat. Pentru că eu am mai văzut multe proiecte care de fapt, nu au fost niciodată implementate, pentru că nu se pot aplica.”

“Facem legi ca niște teze de doctorat, care nu pot fi aplicate”

Rogobete a mers mai departe, acuzând faptul că “avem acest instinct să realizăm acte normative sau pachete legislative care seamănă cu tezele de doctorat, dar care, din păcate, în realitate, nu pot fi aplicate și nu aduc niciun beneficiu”.

El a insistat că proiectul de legalizare a prostituției ar fi avut nevoie de o consultare publică amplă, înainte de a fi propus.

“Nu vreau să-mi dau cu părerea, nu vreau nici să speculez, dar din punctul meu de vedere, trebuia început cu o consultare publică amplă, trebuia început cu o consultare cu societăți profesionale, cu oameni care se ocupă de acest fenomen, de ce nu - o consultare, aplicată, cu cultele religioase și apoi în a doua sau a treia, sau a câta etapă ar fi fost, să se treacă la un proiect legislativ.

“Eu vreau să emit un aviz doar după ce mă consult cu societățile profesionale și cu specialiștii în sănătate publică din domeniul pe care îl coordonez”, a conchis Rogobete.



