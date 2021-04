Ce sunt și câți bani fac influencerii români? Interviu cu Adelina Pestrițu

Unul din cei mai populari influenceri din România, Adelina Pestrițu, spune că viața unui influencer nu este perfectă, așa cum poate părea pe rețelele sociale.

Chiar dacă ajunge să câștige și 5.000 de euro pe o campanie care conține câteva postări, această meserie înseamnă că influencerul trebuie să renunțe la anumite lucruri, de pildă, să-și rupă din timpul pentru familie.

Adelina Pestrițu susține că nu-și permite să fie deprimată, chiar dacă are o zi grea, pentru că nu asta caută oamenii pe contul ei. Totuși, unii vin pe contul ei să-și verse ura și îi caută defectele.

Invitată la emisiunea online „Interviurile lui Vitalie”, Adelina Pestrițu mai spune că este adepta intervențiilor chirurgicale plastice.

Vitalie Cojocari: Ce este un influencer? Explică-mi să înțeleagă și bunicii noștri.

Adelina Pestrițu: Părinții mă întreabă cu ce mă ocup. Eram la televiziune, era un venit sigur. Mi-a fost greu să le explic. Oamenii nu s-au obișnuit cu rolul de influencer, meseria de influencer, pentru că îți ocupă tot timpul. Sunt zile în care nu am timp pentru mine sau viața personală, dar trebuie, e musai să am timp pentru ce fac eu în mediul online, adică mediul din care îmi câștig pâinea, pentru care trebuie să muncesc non-stop. Nu este o meserie pentru care ai un program, cum sunt corporatiștii, până la 18.00, apoi merg acasă cu familia, merg la un tenis sau, pe vremuri, la Cinema.

Vitalie Cojocari: Ai 1.7 milioane pe Instragram, 1.5 milioane pe Facebook, platformele pe care îți câștigi pâinea. Președintele României are 1.8 milioane pe Facebook și vreo 0.5 milioane pe Instagram. De ce românii o urmăresc mai mult pe Adelina Pestrițu decât pe președintele lor. Tu cum crezi? Ce spune asta despre români?

Adelina Pestrițu: Mi se pare simplu. Eu nu intru în politică. Eu nu tratez probleme naționale. Nu împart oamenii în două. Doar când ne referim la o tunsoare, la un machiaj. Eu nu intru în politică. Cred că atunci când nu discutăm despre probleme care creează un disconfort, o durere, românii sunt extrem de supărați.

Vitalie Cojocari: Românii nu vor teme serioase? Asta îmi spui?

Adelina Pestrițu: Ba da, vor teme serioase, dar nu vor să fie dezamăgiți. Nu spun că sunt dezamăgiți de cineva anume, dar lucrurile merg în țara noastră cum merg, tocmai de asta prefer să nu intru în politică. Nici măcar să nu dezbat sau să am vreo funcție nu m-am gândit.

Un Insta Story, adică o postare care este valabilă 24 de ore, poate strânge peste 100.000 de vizualizări, spune Adelina Pestrițu. În timpul interviului, Adelina a făcut un Insta Story care a strâns în jumătate de oră 10.000 de oameni. Adelina Pestrițu spune că există și oameni care o urăsc. Are și o explicație pentru asta. De altfel, este adepta intervențiilor chirurgicale plastice asupra corpului.

Adelina Pestrițu: Eu am 1.7 milioane de urmăritori, dar aș fi curioasă să fac un sondaj într-o zi, câți dintre ei mă plac cu adevărat. Câți sunt curioși și câți sunt hateri. Comunitățile din Instagram adună mulți oameni cu interese. Unii vor informații, alții vor să vadă cum trăiești, cum ai în casă, care este stilul tău de viață. Poate le faci o recomandare potrivită, le dai un sfat care îi poate ajuta, dar mai există și acea categorie de oameni care nu sunt mulțumiți, indiferent de ce ai posta și indiferent ce beneficii ai aduce prin activitatea ta online.



Vitalie Cojocari: Mi-ai luat efectiv întrebarea din gură. Câți oameni vă urăsc și câți oameni vă iubesc?

Adelina Pestrițu: Știi cât de curioasă sunt. Nu pot să fac un procentaj. Cred că majoritatea sunt din admirație, dar sunt și oameni care vin să-și caute confirmări că viața ta (n.r. a influencer-ului) nu este perfectă, că viața ta ca influencer este pe Instagram și atât. Ei își caută confirmări. Nu sunt de blamat, pentru că în România sunt ori oameni foarte bogați care au o viață perfectă, sunt oameni care tind către viața perfectă, dar nu sunt în punctul acela și sunt oameni care o duc foarte greu. Cred că acei oameni nu știu cum să-și gestioneze sentimentele, trăirile, emoțiile și atunci încearcă să-și găsească alinarea prin a arunca cu aceste vorbe care uneori dor, care te bagă în depresie.

Vitalie Cojocari: Dar voi aveți o viață perfectă. Așa se vede cel puțin de pe Instagram. Adică, aveți influență, sunteți populari, aveți casă frumoasă, mașină frumoasă, haine frumoase, aveți bani. De ce ar intra un influencer ca tine, popular, în depresie?

Adelina Pestrițu: Mi-ar plăcea să am o cameră în spatele camerei de luat vederi zilnic. Mi-ar plăcea ca oamenii să vadă care este, de fapt, realitatea. Prin contentul de Instagram și de Facebook nu ai cum să exprimi asta, nici dacă ți-ai dori. Nu ai cum să arăți cum e, de fapt, viața unui om public. Sunt unele momente în care efectiv clachezi. Chiar dacă îți dorești ca pe Instagram să păstrezi aparențele, dar nu pentru a fi fake, nu pentru a juca un rol, că așa dă bine la imagine, pentru a nu transmite energia negativă și tu o ai în unele zile. Poate că ești cu psihicul la pământ, poate ai probleme de sănătate, dar nu vrei să vii pe Instagram să vii să plângi, deși se întâmplă și asta... Nu vrei să transmiți ceva negativ. Nu vrei să-i superi pe oamenii din comunitatea ta. Și ei la rândul lor au probleme. Ce fac? Intră pe Instagram la Adelina Pestrițu și o văd supărată, plângându-se de anumite aspecte care o nefericesc în viața de zi cu zi, își aduce nemulțumirile acolo unde ar trebui să fie un spațiu curat, este un spațiu din care ar trebui să ne încărcăm pozitiv și din care să învățăm.

Vitalie Cojocari: Ceea ce vedem noi pe Instagram nu este viața reală a Adelinei Pestrițu?

Adelina Pestrițu: Nu aș putea să o prezint pe cea sută la sută reală. Este viața reală, așa sunt eu, dar sunt momente în care chiar sunt la pământ și nu vreau să supăr pe nimeni și mă închid în mine.

Vitalie Cojocari: Cât de frumos, frumoasă trebuie să fie influencerul? Contează atât de mult aspectul fizic?

Adelina Pestrițu: Cred că frumusețea interioară cu frumusețea exterioară trebuie să facă echipă bună. Imperfecțiunile ne fac frumoși, dar este important cum se simte fiecare în pielea lui. Eu am recurs la operații (n.r. plastice) și o voi face în continuare de câte ori voi simți nevoia. Nu am niciun fel de regret în acest sens. Asta mă face pe mine să mă simt bine. Asta nu înseamnă că ar trebui să se aplice în cazul tuturor femeilor care mă urmăresc sau care activează în spațiul public. Am fost mereu judecată. Nu am cum să fiu mereu pe placul tuturor, este foarte greu să existe un om care să îi mulțumească pe toți, suntem diferiți și trebuie să acceptăm asta.

Vitalie Cojocari: Care a fost problema cu mânerul de la ușă?

Adelina Pestrițu: Mi se reproșează multe. Comunitatea este mare, sunt multe păreri. Când ai o comunitate micuță nu te lovești de hate. Când comunitatea crește, vin și oamenii despre care vorbeam mai devreme. Nemulțumiți de propria viață încearcă să găsească singurul defect, dacă există. Mânerul era defect. Defectul era mânerul. Era lipsa unui mâner la bucătărie. Picase cu câteva zile în urmă. Mi s-a părut amuzantă acea controversă. Poza era absolut perfectă și mânerul lipsea. 50 la sută din oameni au văzut că lipsea mânerul. M-a amuzat, dar sunt momente și situații în care nu sunt amuzată, pentru că realizez că oamenii nu mai sunt atenți la ce este frumos, ei caută ce e rău, urât.

Influencerul Adelina Pestrițu susține că testează produsele pe care le recomandă, dar îi îndeamnă pe oameni să nu cumpere de pe internet decât dacă nu sunt siguri că le face bine.

Vitalie Cojocari: De fiecare dată probezi, testezi produsele pe care le prezinți pe tine?

Adelina Pestrițu: Musai. Foarte multe colaborări au plecat din ce folosesc în realitate. Folosesc acest telefon și vorbesc comunității, în momentul în care cei care văd că am prezentat acest telefon și le place, mă contactează pentru colaborare și așa devine un parteneriat plătit. Este 80 la sută dintre cazuri.

Vitalie Cojocari: Dacă nu-ți place un produs și vine totuși cineva cu o ofertă sau nu?

Adelina Pestrițu: Nu, categoric. Nu aș putea să vorbesc cu sinceritate și să fiu deschisă dacă nu-mi place acel produs.

Vitalie Cojocari: Dacă un produs prezentat de tine face rău celor care te urmăresc. A fost un scandal cu niște produse bio, unii s-au plâns că nu le-a făcut bine. Cum reacționezi?

Adelina Pestrițu: Acest caz este unul aparte și este foarte delicat. Am înțeles părerea fetelor care se plângeau, am empatizat cu ele. Și eu am trecut printr-o astfel de problemă în copilărie. Acel produs l-am testat și a funcționat perfect. Iată, se întâmplă, uneori, ca produsul care mie îmi face bine, ție să-ți facă rău, pentru că, înainte de a folosi un produs, tu trebuie să-l treci prin propriul filtru, să mergi la un medic care îți spune cu exactitate dacă suferi de o anumită afecțiune, dacă pielea ta nu tolerează anumite soluții. Trebuie să te cunoști atât de bine, încât să știi că a cumpăra un produs de pe internet nu este întotdeauna cea mai bună opțiune. La modul, am văzut că folosește cutare, trebuie să-mi cumpăr și eu pentru că va da rezultate.

O campanie care să conțină câteva postări poate ajunge la 5.000 de euro. Uneori acceptă să scrie și gratuit. Efectele unei postări aduc vânzări, spune Adelina Pestrițu. O păpușă despre care a scris la un moment dat i-a adus producătoarei 100 de comenzi pe zi.



Vitalie Cojocari: Pentru că spuneai că de acolo îți câștigi pâinea, câtă pâine își câștigă Adelina Pestrițu din activitatea sa?

Adelina Pestrițu: Nu aș putea să-ți spun. Nu aș putea să-ți spun dacă ar fi o cifră reală sau umflată. Depinde mult de context. În cazul meu, să știi că au fost colaborări din propria inițiativă fără nici 50 de euro. Am simțit că este nevoie de aportul meu în cazul respectiv. Unele contracte sunt remunerate și cu asemenea sume, altele cu mai puțin. Altele deloc. Suma raportată la salariul minim pe economie este enorm.

Vitalie Cojocari: Este ușor să ajungi la cifrele tale?

Adelina Pestrițu: Oamenii au tendința de a judeca pentru că nu știu ce este în interior. Din exterior pare foarte simplu. Ți-ai luat un telefon, ai făcut o poză, ai urcat-o pe Instagram, vreau și eu un contract, dar când intri și vezi cam cât de mult trebuie să muncești, cam cât de mult trebuie să te implici, la câte lucruri trebuie să renunți tu pentru a fi în permanență prezent pentru comunitate...

Vitalie Cojocari: Dă-mi un exemplu de un lucru la care trebuie să renunți.

Adelina Pestrițu: La timp cu familia ta, cred că este mai mult decât aș putea... Oricine își dorește să petreacă timp cu copilul sau cu soțul, cu mama, tata. Nu să renunț în totalitate, dar să rup din el. Am ajuns în punctul în care pot să gestionez, astfel încât să nu îmi simtă lipsa copilul meu și încerc să mă împart... În mod egal nu o să reușesc niciodată, oricât m-aș minți, dar astfel încât să le fac pe toate.

Adelina Pestrițu: Unii oameni consideră că noi ne facem treaba asta la negru. Eu am o firmă de PR, management, contabilă care se ocupă de absolut toate actele. Peste zece oameni pe care i-am angajat. Sunt mulți oameni de care am nevoie. Nu i-am angajat dintr-un moft. Plătesc salarii, plătesc impozite. Nici nu vrei să știi cam ce taxe.

Vitalie Cojocari: Profitul pe 2019 este de 174.000 de lei. Cam vreo 5.000 de euro pe lună.

Despre idolul Kim Kardashian și despre cum scapă de avansuri influencerul Adelina Pestrițu.



Vitalie Cojocari: Ai făcut o poză cu Kim Kardashian, care este idolul tău, de ce este Kim Kardashian idolul tău?

Adelina Pestrițu: Sunt oameni care spun despre ea multe lucruri. Sunt superficiali. Ce știe să facă Kim Kardashian? Am fost într-o emisiune și mă întreba cineva, dar cine este Kim Kardashian, dar așa, ironic. M-a deranjat foarte mult. Știi de ce? Pentru că unii oameni sunt ipocriți. Nu vor să accepte realitatea. Refuză că anumite persoane de la noi din România sau internațional au succes cu așa ceva. Este un atac împotriva celor care au reușit pe acest front. Kim Kardashian este mai mult decât o femeie care prezintă extensii, produse de make-up, un stil vestimentar excentric sau sexy, o viață destul de costisitoare, case scumpe. Am ales să văd partea asta. Unii preferă să se rezume la această epatare. Cred că fata asta a reușit multe în viață. În primul rând, evoluția este uimitoare. Acum se axează pe drept și își dorește să devină avocat. Este multimilionară, pentru ce să facă asta?

Vitalie Cojocari: Ai spus într-un interviu, îmi refuz admiratorii care fac avansuri arătându-le verigheta de pe deget.

Adelina Pestrițu: Da, de ce nu? Nu-mi mai face nimeni avansuri de când m-am măritat. Toți oamenii știu că sunt căsătorită și am un copil. Nu mai putem discuta despre avansuri, deși, ieri mi s-a întâmplat în trafic. Era un domn la semafor și tot claxona. Colegul meu, care e aici, îmi spunea, nu te uita în stânga, claxonează, este disperat, nu știu ce vrea. Probabil voia omul să mă salute că m-a recunoscut. La mine nu se pune problema de vreau să te agăț. Nu.

În interviu aflați și de ce a vorbit Adelina Pestrițu în limba română la o gală din Statele Unite? Cât de bine știe limba engleză? De ce ar vrea să se mute în Statele Unite?