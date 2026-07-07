"Astăzi, propaganda a încetat să fie difuzată pe posturile mass-mediei din serviciul public", a scris Peter Magyar pe Facebook.

Telespectatorii postului M1, principalul canal al televiziunii publice ungare, au fost întâmpinaţi de un ecran negru care afişa un mesaj în care postul susţine că noul guvern reformează mass-media publice pentru a le face "independente şi credibile" şi îşi cere scuze pentru "minciunile" din trecut.

"Mass-media din serviciul public nu pot minţi. Ne cerem scuze pentru că am făcut acest lucru atât de mulţi ani", se arată în mesaj, adăugând că postul public trece printr-o transformare "pentru a deveni independent şi credibil în viitor".

Şi website-ul televiziunii afişează un ecran negru, în timp ce postul de radio muzical Bartok emite acum pe frecvenţa postului de radio Kossuth.

Programul postului M1 va fi reluat în această seară, dar fără buletine de ştiri, potrivit unui comunicat al grupului MTVA, care gestionează diferitele canale ale televiziunii publice.

Tot marţi, parlamentul ungar a început să dezbată o serie de amendamente constituţionale menite să destructureze "sistemul" fostului premier Viktor Orban, al cărui partid va organiza joi un protest împotriva "tiraniei" actualei puteri a premierului Peter Magyar.