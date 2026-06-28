Atac devastator al Ucrainei în Rusia, după ce a doborât șase rachete balistice și 125 de drone rusești. Ce a lovit | VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că forţe ucrainene au lovit rafinăria de la Slaviansk, în kraiul Krasnodar, şi o rafinărie în regiunea Iaroslavl.

"Ne continuăm operaţiunile care slăbesc capacitatea Rusiei de a purta acest război", a scris el pe X.

"Fiecare dintre atacurile noastre cu rază lungă de acţiune înseamnă mai puţine resurse în serviciul maşinii ruse de război şi o etapă în plus către pace", scrie el.

Volodimir Zelenski a publicat imagini video pe care le prezintă ca fiind de la aceste atacuri.

Coloane uriaşe de fum negru şi flăcări sunt vizibile de departe.

Centrul de Operaţiuni de Urgenţă din kraiul Krasnodar a semnalat mai înainte un incendiu la rafinăria din oraşul Slaviansk-pe-Kuban.

Potrivit centrului, fragmente de drone au provocat sinistrul şi au avariat o linie electrică în zonă.

Niciun rănit nu a fost semnalat imediat, a anunţat centrul.

Kievul şi-a intensificat în ultimele luni atacurile împotriva industriei energetice ruse, vizând instalaţii petroliere, ca de exemplu rafinării, terminale şi depozite, cu scopul de a perturba una dintre cele mai importante surse de venit ale Rusiei.

În Crimeea, ocupată şi anexată de Rusia în 2014, efectele atacurilor Kievului au provocat o criză de carburanţi, cozi lungi de aşteptare la staţiile de alimentare cu carburant şi o ofertă limitată.

O stare de urgenţă a fost decretată de ocupaţia rusă.

Aceste atacuri intervin după ce Forţele Aeriene ucrainene au anunţat că apărarea antiaeriană locală a doborât, în noaptea de sâmbătă spre duminică, şase rachete balistice ruseşti, o rachetă antinavă şi 125 de drone.

Ele au anunat că o rachetă şi 14 drone au atins 11 locuri.

Sâmbătă, Volodimir Zelenski a anunţat că Rusia a lansat, în ultima săptămână, 1.400 de drone de atac, aproape 1.500 de bombe aeriene ghidate şi 19 rachete împotriva Ucrainei, vizând 15 regiuni.