„Preşedintele a sosit la Istanbul pentru discuţii cu preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan”, a declarat purtătorul său de cuvânt, Sergii Nikiforov, într-un mesaj adresat jurnaliştilor. Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat, de asemenea, pentru AFP, că întâlnirea s-a concentrat pe cooperarea în domeniul securităţii.

„Lucrăm pentru a consolida parteneriatul nostru pentru a asigura protecţia reală a vieţilor umane, a promova stabilitatea şi a garanta securitatea în Europa noastră, precum şi în Orientul Mijlociu. Eforturile comune dau întotdeauna cele mai bune rezultate”, a declarat Zelenki pentru X.

„Discuţiile nu se vor concentra exclusiv pe interceptoarele de drone; ele se vor concentra pe cooperarea în domeniul securităţii în general”, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru AFP.

O prezenţă semnificativă în domeniul securităţii a fost desfăşurată în jurul Palatului Dolmabahce, care găzduieşte biroul prezidenţial turc din Istanbul, a observat la faţa locului un jurnalist AFP.

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, Kievul a căutat să îşi valorifice expertiza în apărarea aeriană împotriva dronelor Shahed, proiectate de Iran, utilizate de Rusia şi vizate de monarhiile din Golf aflate sub controlul Teheranului.

Această întâlnire are loc a doua zi după o conversaţie telefonică între preşedintele turc şi omologul său rus, Vladimir Putin. Cei doi bărbaţi au cerut un armistiţiu în Orientul Mijlociu şi au discutat despre securitatea în regiunea Mării Negre, Moscova acuzând Kievul de atacuri asupra petrolierelor şi de vizarea infrastructurii de gaze care leagă Rusia de Turcia.