Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski (foto, stânga) a discutat luni cu omologul său finlandez Alexander Stubb (foto, dreapta), anunţă, la rândul său preşedinţia ucraineană, fără să ofere alte detalii.

”Am prezentat deja scuze părţii finlandeze pentru acest incident”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomaţiei ucrainene unor jurnalişti, inclusiv de la AFP.

”Nicio dronă ucraineană nu a fost îndreptată în direcţia Finlandei”, a dat el asigurări.

Însă Gheorghii Tîhî nu a confirmat în mod explicit că dronele care au căzut în Finlanda sunt ucrainene.

”Cauza cea mai probabilă este o deviere provocată de către sisteme ruseşti de război electronic”, a declarat el.

”Ucraina împărtăşeşte deja toate informaţiile necesare pentru a clarifica toate circumstanţele”, a adăugat el.

Finlanda este unul dintre cei mai loiali aliaţi ai Ucrainei de la începutul invaziei ruse la scară mare, în urmă cu peste patru ani.

Moscova lansează în fiecare noapte sute de drone împotriva Ucrainei, iar Kievul răspunde vizând tot mai puternic, vizând instalaţii energetice şi militare în Rusia.

În ultimele zile, Ucraina a anunţat că a lovit în mai multe rânduri instalaţii petroliere situate pe coasta rusă a Golfului Finlandei.

Premierul finlandez Petteri Orpo a anunţat duminică că probabil că este vorba despre drone ucrainene implicate în atacuri ţintind infrastructuri ruseşti în zone situate în apropierea frontierei finlandeze.

El a apreciat că dispozitive de bruiaj ruseşti ar fi deturnat unele dintre drone de la traiectorie, potrivit News.ro.