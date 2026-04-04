Măsurile sunt necesare pentru a ajuta Ucraina să ducă războiul împotriva Rusiei și pentru a promulga reformele cheie necesare aderării la Uniunea Europeană, relatează Reuters.

Din cauza reformelor întârziate şi a progresului legislativ lent de la sfârşitul anului 2025 şi începutul anului 2026, Ucraina a ratat termenele limită pentru a debloca miliarde de la principalii săi creditori, spun economiştii.

Având în vedere că nevoia de finanţare externă se ridică la 52 de miliarde de dolari în acest an - echivalentul a aproximativ un sfert din producţia economică anuală - situaţia bugetară este disperată.

„Am o listă de proiecte de lege cheie care sunt esenţiale pentru asigurarea finanţării”, a declarat Zelenski într-un comunicat publicat vineri. Acestea variază de la consolidarea sistemului judiciar până la reformarea procedurilor din sectorul energetic.

„Cred că deputaţii din toate partidele trebuie să înţeleagă importanţa acestor proiecte de lege pentru bugetul Ucrainei”, a spus Zelenski, care deţine majoritatea în parlament, dar relaţiile s-au deteriorat.

David Arakhamia, şeful grupului parlamentar al partidului de guvernământ „Slujitorul Poporului”, a declarat că parlamentarii intenţionează să se întâlnească luni pentru a discuta legislaţia cu miniştrii cheie.

Votul este programat pentru 7 şi 8 aprilie.

Ucraina depinde de sprijinul financiar occidental în timp ce se luptă cu un inamic mai mare şi mai bine echipat. De la invazia din 2022, Kievul a primit aproximativ 174 de miliarde de dolari ca ajutor economic. Însă anul acesta, finanţarea cheie a fost blocată după ce premierul Ungariei, Viktor Orban, care menţine legături strânse cu Moscova, s-a opus unui împrumut european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

În schimb, Rusia va beneficia de creşterea preţurilor globale la petrol din cauza războiului din Iran.

Kievul este în situație critică

Economişti din mai multe think tank-uri ucrainene au afirmat că ţara a întârziat esenţial în îndeplinirea obligaţiilor din cadrul programului Facilitatea pentru Ucraina al UE, nerespectând termenele limită pentru 14 indicatori şi riscând pierderea a peste 3,9 miliarde de dolari în finanţare.

Într-o scrisoare din 30 martie adresată preşedintelui parlamentului, văzută de Reuters, comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a afirmat că progresul în ceea ce priveşte legislaţia ar transmite un semnal privind angajamentul Kievului faţă de reforme.

Parlamentul nu a reuşit, de asemenea, să adopte patru legi care să permită accesul la 3,35 miliarde de dolari de la Banca Mondială, a declarat consorţiul RRR4U, format din patru think tank-uri economice. „Dacă angajamentele vor fi respectate, deficitul va fi acoperit în totalitate”, a declarat consorţiul.

„În caz contrar, lanţul financiar se va rupe: deficitul depăşeşte 30 de miliarde de dolari, iar fondurile vor ajunge doar până în luna mai. Sau, în cel mai bun scenariu, dacă parlamentarii vor începe în sfârşit să voteze legislaţia privind Facilitatea pentru Ucraina, banii vor ajunge până la mijlocul verii”, a explicat RRR4U.

Războiul a intrat în al cincilea an, oboseala şi scandalurile de corupţie s-au intensificat, iar relaţiile dintre guvernul lui Zelenski şi parlament s-au deteriorat.

Unii parlamentari se plâng de lipsa comunicării pe teme cheie, în timp ce partidele de opoziţie doresc o reprezentare mai mare în guvern.