Liderul de la Kiev a cerut, în acelaşi timp, Coreei de Sud să ofere sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei, relatează duminică Reuters.

Zelenski a declarat sâmbătă pe X că "s-a luat o decizie ca 30.000 până la 50.000 de nord-coreeni să fie desfăşuraţi pe teritoriul Rusiei", o cifră mai mare decât estimarea sa de 30.000 din iulie. El nu a oferit detalii despre cum a obţinut informaţiile.

Zelenski a spus că armata Kievului a găsit nişte rachete nord-coreene pe teritoriul Ucrainei, fără a dezvălui locurile în care au fost găsite.

"Este absolut clar că Phenianul va continua să-şi consolideze experienţa în războiul modern, va primi licenţe de la Rusia şi va primi tot felul de instrumente militare de la ei", a spus el.

Cerând Seulului să coopereze mai strâns cu Kievul, Zelenski a declarat că Ucraina "ar dori foarte mult să primească sprijin din partea Coreii de Sud într-un domeniu în care avem o lipsă", referindu-se la sistemele sale de apărare aeriană.

"Suntem pregătiţi să lucrăm la acordul privind dronele şi în alte domenii", a spus el, adăugând că diplomaţii ucraineni "sunt în contact" cu Seulul pentru a promova posibile acorduri.

Rusia și Coreea de Nord și-au consolidat alianța militară

Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat un tratat de parteneriat strategic în timpul vizitei lui Putin la Phenian în iunie 2024, acord ce prevede un ajutor reciproc în cazul în care una dintre ţări se confruntă cu o agresiune externă.

Coreea de Nord a trimis circa 14.000 de militari în regiunea rusă Kursk în 2024, ajutând Moscova să respingă o incursiune majoră a forţelor ucrainene în regiune.

Un oficial din cadrul serviciilor de informaţii militare ale Ucrainei a declarat în august pentru Reuters că o unitate de rachete nord-coreeană a început să fie dislocată în vestul Rusiei şi ar putea fi echipată cu 120 de rachete balistice şi şase lansatoare pentru atacuri împotriva Ucrainei.