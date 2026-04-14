Odată cu războiul din Iran, livrările americane de arme către Kiev au devenit „o mare problemă", a explicat președintele ucrainean după o vizită la Berlin, într-un interviu la ZDF, transmite AFP, preluat de Agerpres.

„Dacă războiul se prelungește, vor fi mai puține arme pentru Ucraina. Este critic, mai ales în ceea ce privește apărarea antiaeriană", a avertizat Zelenski, subliniind că lipsa rachetelor Patriot, utilizate intens în Orientul Mijlociu, „nu ar putea fi mai gravă" decât în prezent.

Despre cei doi emisari americani, „băieți pragmatici" în descrierea sa, Zelenski a spus că „se străduiesc să obțină mai multă atenție din partea lui Putin pentru a pune capăt războiului". Însă, „dacă Statele Unite nu exercită presiuni asupra lui Putin și poartă doar un dialog blând cu rușii, atunci aceștia nu se vor mai teme", a adăugat el.

Marți, Zelenski a încheiat cu cancelarul german Friedrich Merz un parteneriat strategic axat pe cooperarea militară, în special în domeniul dronelor. Berlinul, primul finanțator al Kievului din 2025, va finanța livrarea a câteva sute de rachete Patriot și de lansatoare pentru sistemele IRIS-T. Cele două țări lucrează și la „un acord bilateral privind dronele".

Germania își asumă un rol central diplomatic, în timp ce președintele Trump, concentrat pe Orientul Mijlociu, a impus negocieri fără europeni și pare să vrea să cedeze teritorii ucrainene Rusiei.