„Iniţiativa nu mai este în mâinile lui Putin”, a afirmat Zelenski.

„Putin pierde 30.000 de soldaţi pe lună. (...) Sunt pierderi foarte mari, dar el nu vrea să oprească acest război”, a spus preşedintele ucrainean. „Cerem în fiecare zi oprirea războiului, măcar pentru a negocia un armistiţiu pe o anumită perioadă şi pentru a le oferi diplomaţilor posibilitatea de a negocia. Dar Putin nu doreşte acest lucru. (...) De aceea trebuie să răspundem, să fim fermi şi puternici. Nu doar noi. Contăm şi pe sancţiuni”, a adăugat el.

Zelenski s-a aflat la Washington pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump şi pentru a participa la funeraliile senatorului american Lindsey Graham, un susţinător al Ucrainei.

Noi sancţiuni americane împotriva Rusiei

Senatul SUA a promovat un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, măsuri susţinute de senatorul Lindsey Graham înainte de decesul său şi care, potrivit informaţiilor, au primit acordul preşedintelui Donald Trump.

Volodimir Zelenski a declarat, de asemenea, că în urma întâlnirii de la Casa Albă cu omologul său american a obţinut licenţele pentru producerea interceptoarelor Patriot, esenţiale pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei.

„A acceptat să ne acorde licenţele, iar apoi am avut o întâlnire cu reprezentanţi ai industriei de apărare, ai unor foarte importante companii militare americane”, a spus Zelenski.

„Sper că vom pune în aplicare un program de coproducţie.”, a mai precizat el.

La rândul său, Donald Trump a scris pe platforma sa, Truth Social, că „întâlnirea cu preşedintele ucrainean a decurs foarte bine”.