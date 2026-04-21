„Este lipsit de respect să călătorești la Moscova și să nu vii la Kiev", a declarat Zelenski luni, într-un interviu acordat unei emisiuni de știri. El a recunoscut că o deplasare în țara sfâșiată de război presupune dificultăți, dar a subliniat că și alți lideri au făcut călătoria la Kiev , informează dpa, preluat de Agerpres.

Referitor la o posibilă vizită a celor doi emisari în capitala ucraineană, Zelenski a adoptat un ton ambivalent: „Nu avem nevoie de asta, ei da". Totodată, a precizat că pentru el contează rezultatul discuțiilor, nu locul unde acestea se desfășoară.

Respinge cedarea teritoriilor

Liderul de la Kiev a respins din nou cererea Rusiei ca Ucraina să se retragă din regiunile estice Lugansk și Donețk. „Aceasta ar fi, fără îndoială, o înfrângere strategică pentru noi", a apreciat el. Fără fortificațiile și linia defensivă dezvoltată, Ucraina ar fi mai slabă, a adăugat Zelenski, subliniind că o retragere ordonată ar slăbi și moralul armatei.

Președintele ucrainean a declarat că cea mai rapidă modalitate de a pune capăt războiului ar fi un armistițiu de-a lungul liniei frontului actuale.

Negocieri blocate

Ucraina se apără de invazia Rusiei cu ajutorul Occidentului de mai bine de patru ani. Washingtonul exercită presiuni asupra părților beligerante de luni de zile pentru a ajunge la un acord de pace, însă negocierile sunt blocate din februarie din cauza războiului cu Iranul.

Înainte de această blocare, Witkoff și Kushner au călătorit de mai multe ori la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin. O vizită la Kiev, așteptată după Paștele ortodox de pe 12 aprilie, ar fi fost prima lor deplasare în capitala Ucrainei, dar până acum nu a avut loc.