Reacția lui Benjamin Netanyahu după ce statuia lui Iisus Hristos a fost dărâmată cu barosul de un soldat israelian, în Liban

O imagine în care un soldat israelian pare să lovească cu un baros o statuie a lui Iisus în sudul Libanului a stârnit reacții profund dezaprobatoare după ce a fost distribuită pe scară largă pe internet.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că este „șocat și întristat” de cele întâmplate. Ministrul de externe, Gideon Saar, a spus: „Ne cerem scuze pentru acest incident și față de toți creștinii ale căror sentimente au fost rănite” transmite BBC.

Localnicii spun că statuia lui IIsus Hristos se afla pe un crucifix în fața unei case de familie de la marginea localității Debel, unul dintre puținele sate în care locuitorii au rămas pe durata războiului dintre Israel și Hezbollah.

Părintele Fadi Flaifel, conducătorul parohiei din Debel, a declarat pentru BBC: „Respingem categoric profanarea crucii, simbolul nostru sacru, precum și a tuturor simbolurilor religioase. Acest gest contravine Declarației Drepturilor Omului și nu reflectă civilizația.”

El a afirmat că acte similare au mai avut loc și în trecut.

Armata israeliană a confirmat că imaginea care circulă pe rețelele de socializare este autentică și a declarat că privește incidentul „cu mare gravitate, subliniind că comportamentul soldatului este în totală contradicție cu valorile pe care le așteaptă de la trupele sale”.

„Măsuri adecvate” vor fi luate împotriva celor implicați, au adăugat Forțele de Apărare Israeliene (IDF), precizând că colaborează cu comunitatea creștină pentru „a repune statuia la locul ei”.

Mii de soldați israelieni continuă să ocupe o zonă extinsă din sudul Libanului după ce, vineri, a intrat în vigoare un armistițiu negociat de SUA între Israel și Liban.

Armistițiul a pus capăt celor șase săptămâni de lupte dintre IDF și gruparea armată musulmană șiită Hezbollah, deși ambele părți s-au acuzat reciproc de încălcări.

Vestea atacului asupra statuii l-a determinat pe ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, un pastor baptist, să declare pe X că „sunt necesare consecințe rapide, severe și publice”.

Comentatorii de dreapta din SUA s-au grăbit să condamne imaginea soldatului israelian și a statuii lui Iisus. „Îngrozitor”, a scris Matt Gaetz, fost consilier al președintelui Donald Trump și fost congresman, în timp ce redistribui fotografia.

Fosta congresmenă americană Marjorie Taylor Greene a distribuit, de asemenea, fotografia și a scris: „«Cel mai mare aliat al nostru», care primește anual miliarde de dolari din impozitele noastre și arme.”

A scăzut sprijinul popular pentru Israel

Sondajele indică o scădere recentă a sprijinului acordat Israelului în SUA, cel mai important aliat al său.

Un sondaj recent realizat de Pew Research Center, un think tank cu sediul în SUA, a sugerat că 60% dintre adulții americani au o părere nefavorabilă despre Israel, în creștere față de 53% anul trecut.

Luna trecută, a existat o reacție internațională puternică după ce poliția israeliană l-a împiedicat pe liderul catolic de la Ierusalim să intre în Biserica Sfântului Mormânt pentru o slujbă privată în Duminica Floriilor. Poliția israeliană a declarat că această măsură a fost luată din motive de siguranță pe durata războiului cu Iranul.

Huckabee a calificat acel episod drept „o măsură nefericită, care are deja repercusiuni majore în întreaga lume”. Având în vedere că restricțiile israeliene permiteau la acea vreme adunări religioase de până la 50 de persoane, el a afirmat că decizia de a refuza accesul liderilor Bisericii era „greu de înțeles sau de justificat”.

Un raport din 2025 al Centrului Rossing, o organizație cu sediul la Ierusalim care are ca scop promovarea unor relații interconfesionale mai bune în Țara Sfântă, descrie o „creștere recentă a ostilității manifeste față de creștinism”, atribuind acest fenomen „adâncirii continue a polarizării și tendințelor politice ultranaționaliste”.

Postarea lui Benjamin Netanyahu despre statuia lui Iisus a fost scrisă în limba engleză. În aceasta se spunea că „populația creștină din Israel prosperă, spre deosebire de alte părți din Orientul Mijlociu”.

El a continuat spunând: „Israelul este singura țară din regiune în care populația creștină și nivelul de trai sunt în creștere. Israelul este singurul loc din Orientul Mijlociu care respectă libertatea de cult pentru toți.”

Conflictul, reactivat din februarie

Hezbollah a început să lanseze rachete asupra Israelului în sprijinul Iranului la două zile după ce Israelul și SUA au declanșat un război împotriva Teheranului la sfârșitul lunii februarie.

Israelul a lansat o campanie militară pe 2 martie, în urma căreia peste un milion de libanezi au fost strămutați și peste 2.290 de persoane au fost ucise, printre care 177 de copii și 100 de lucrători din domeniul sănătății, potrivit autorităților libaneze. În aceeași perioadă, treisprezece soldați israelieni și doi civili au fost uciși în urma atacurilor Hezbollah, potrivit oficialilor israelieni.