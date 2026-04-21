Jurnaliștii americani, care citează surse de la Casa Albă, scriu că o delegație condusă de vicepreședintele JD Vance urmează să călătorească „în curând” în Pakistan.

Teheranul a transmis, prin ministerul său de Externe, că, cităm, „nu are - deocamdată - planuri pentru noi discuții”. Șeful parlamentului iranian spune că nu se vor desfășura negocieri sub amenințarea forței.

27 nave care urma să ajungă, ori au plecat din porturi iraniene au făcut, până acum, cale întoarsă, a anunțat Comandamentul Central al armatei americane.

Un cargobot iranian care a ignorat consemnul a fost oprit cu salve de tun, lucru care i-au scos din funcțiune sistemul de propulsie.

Apoi, pușcașii marini au coborât în rapel din elicopter și au preluat controlul asupra ambarcațiunii.

Teheranul a amenințat că va răspunde pe măsură. Președintele iranian a declarat, într-un mesaj postat online, că „semnalele contradictorii venite din partea oficialilor americani transmit că Statele Unite urmăresc de fapt capitularea Iranului. Iar iranienii nu se supun forței”.

Foad Izadi, Universitatea Națională din Teheran: „Să ataci un vas iranian cu 24 de ore înaintea unor negocieri nu e o idee bună. Aici avem cultura rezistenței. Dacă faci presiuni asupra Iranului, așa cum face Trump, nu vei obține ce îți dorești. Aici nu vorbim de afaceri imobiliare la New York. Vorbim de a purta discuții cu o țară care are în spate șase mii de ani de civilizație”.

Incidentul a aruncat în haos scenariul unor noi negocieri între Washington și Teheran, mediate și găzduite de Pakistan.

Însă, Donald Trump își păstrează optimismul. „Vom obține rezultate uimitoare în Iran. Iar dacă noii lideri sunt inteligenți, Iranul poate avea un viitor extraordinar și prosper”, a scris președintele american pe rețeaua sa de socializare.

Liderul de la Casa Albă a mai declarat pentru televiziunile americane că armistițiul cu Teheranul este valabil până miercuri seara, ora Washingtonului. Și că e puțin probabil să fie extins.

La rândul său, Iranul a avertizat că va ține închisă Strâmtoarea Ormuz cât timp americanii vor păstra blocada asupra porturilor sale.

Generalul în rezervă Wesley Clark, fost comandant suprem al forțelor aliate ale NATO: „Strâmtoarea Ormuz a fost fortificată de ani de zile, iar iranienii au învățat cu siguranță din asta. Dispun de tehnologie chineză. Pot observa în timp real mișcările flotei americane. Iranienii știu acum că dețin un atu strategic real, mai util chiar decât o armă nucleară, și l-au folosit”.

O altă chestiune cheie în cadrul unor viitoare negocieri este găsirea unei soluții privind uraniul îmbogățit - fie prin scoaterea acestuia din Iran, fie prin diluare.

Este însă neclar ce fel de acord nuclear ar putea fi încheiat într-un interval scurt de timp. Înțelegerea din 2015, care a implicat Franța, Germania, China, Regatul Unit și Rusia, a necesitat doi ani de negocieri și implicarea a peste 200 de specialiști din multiple domenii.