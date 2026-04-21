El a făcut aceste declaraţii luni, în cadrul unei convorbiri telefonice cu prinţul moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

Xi urmează să se întâlnească în China cu Donald Trump, în luna mai, după ce vizita a fost iniţial amânată din cauza conflictului dintre SUA şi Israel cu Iranul.

În ceea ce priveşte situaţia din Orientul Mijlociu, Xi a subliniat că China pledează pentru un armistiţiu imediat şi cuprinzător şi pentru încetarea ostilităţilor, susţine toate eforturile care conduc la restabilirea păcii şi insistă asupra soluţionării disputelor prin mijloace politice şi diplomatice.

China sprijină ţările din regiune în construirea unui spaţiu comun caracterizat de bună vecinătate, dezvoltare, securitate şi cooperare, în asumarea controlului asupra propriului viitor şi destin, precum şi în promovarea păcii şi stabilităţii pe termen lung în regiune, a afirmat Xi.

Prinţul moştenitor saudit a afirmat că actualele conflicte din Orientul Mijlociu au subminat securitatea ţărilor din regiunea Golfului şi au avut un impact grav asupra aprovizionării globale cu energie şi asupra economiei mondiale.

El a spus că Arabia Saudită se angajează să rezolve conflictele şi disputele prin dialog şi speră să prevină escaladarea situaţiei.