Autorităţile de la Kiev au început deja să pregătească organizarea scrutinului prezidenţial în paralel cu un referendum pe un posibil acord de pace cu Moscova. Planificarea are loc în contextul negocierilor dintre Ucraina şi Statele Unite privind cadrul unui viitor acord de încetare a războiului.

Reuters a relatat recent trecută că, în cadrul discuţiilor dintre negociatorii americani şi ucraineni, s-a discutat ca orice acord de pace să fie supus aprobării prin referendum, în acelaşi timp cu desfăşurarea alegerilor naţionale. Surse oficiale au indicat că acest dublu scrutin ar putea avea loc în luna mai.

În decembrie 2025, atunci când a fost rugat să răspundă unor declarații făcute de Donald Trump, în care acesta a afirmat că „este momentul” pentru alegeri prezidențiale în Ucraina, Zelenski a declarat: „Sunt pregătit oricând”.

În urma comentariilor lui Trump, UE a afirmat că Zelenski este președintele ales democratic al Ucrainei și că următoarele alegeri prezidențiale ar trebui organizate atunci când condițiile o vor permite.

În februarie 2025, în timpul declarațiilor făcute jurnaliștilor la Mar-a-Lago, Trump a spus că susține cererile Rusiei ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale.

Fără legea marţială, în vigoare de la declanşarea invaziei ruse asupra Ucrainei în februarie 2022 şi care împiedică organizarea scrutinului, alegerile prezidenţiale ucrainene ar fi trebuit să fie organizate în martie 2024.