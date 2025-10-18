Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk

18-10-2025 | 07:01
zelenski casa alba
Getty

Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC.

Alexandru Toader

Zelenski a declarat, după întrevederea cordială, că el şi Trump au discutat despre rachete cu rază lungă de acţiune, dar au decis să nu facă declaraţii pe acest subiect „pentru că Statele Unite nu doresc o escaladare”.

După întâlnire, Trump a scris pe reţelele sociale, îndemnând Kievul şi Moscova să „se oprească acolo unde sunt” şi să pună capăt războiului.

Întâlnirea Trump–Zelenski a avut loc la o zi după ce Trump a vorbit la telefon cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a convenit să se întâlnească în curând în Ungaria.

Zelenski crede că folosirea rachetelor Tomahawk pentru a lovi instalaţiile petroliere şi energetice ale Rusiei ar slăbi sever economia de război a lui Putin.

zelenski trump putin
Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”

Deşi Trump nu a exclus această opţiune, tonul său la Casa Albă, vineri, a fost neangajant.

„Sper să nu fie nevoie de asta, sper să putem încheia războiul fără să ne gândim la Tomahawk-uri”, a spus preşedintele SUA, adăugând că America are nevoie de aceste arme.

Trump a spus că trimiterea rachetelor ar fi „o escaladare, dar vom discuta despre asta”.

Întrebat de BBC dacă Tomahawk-urile l-au determinat pe Putin să se întâlnească cu Trump, preşedintele american a răspuns: „Ameninţarea asta (cu rachetele - n.r.) e bună, dar ameninţarea asta există mereu.”

Liderul ucrainean a sugerat că ţara sa ar putea oferi drone în schimbul rachetelor Tomahawk, stârnind zâmbete şi o aprobare din cap din partea lui Trump.

Zelenski l-a felicitat, de asemenea, pe Trump pentru rolul în asigurarea primei faze a unui acord de pace în Orientul Mijlociu, sugerând că liderul american ar putea valorifica acel impuls pentru a ajuta la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

După întâlnire, afară, Zelenski a fost întrebat de un reporter dacă crede că Putin îşi doreşte un acord sau doar câştigă timp prin întâlnirea planificată cu Trump la Budapesta.

„Nu ştiu”, a spus el, adăugând că perspectiva ca Ucraina să aibă Tomahawk-uri i-a făcut pe ruşi „să se teamă, pentru că este o armă puternică”.

Întrebat dacă pleacă de la Washington mai optimist în privinţa obţinerii Tomahawk-urilor, el a replicat: „Sunt realist.”

Într-o postare pe X, Zelenski a relatat că i-a sunat pe liderii europeni pentru a le transmite detalii despre întâlnirea cu Trump, adăugând că „prioritatea principală acum este să protejăm cât mai multe vieţi, să garantăm securitatea Ucrainei şi să ne întărim pe toţi în Europa.”

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că discuţia cu liderii europeni a fost „productivă” şi a promis că „Marea Britanie va continua să trimită ajutor umanitar şi sprijin militar”.

În ultimele zile, Trump s-a arătat deschis ideii de a livra rachetele Tomahawk, deşi Putin a avertizat că un astfel de pas ar tensiona şi mai mult relaţia americano-rusă.

Joi, Trump a spus că s-au înregistrat „progrese mari” în timpul unei convorbiri telefonice cu Putin, cei doi convenind să aibă în curând discuţii faţă în faţă în Ungaria.

Întrebat dacă Zelenski va fi implicat în aceste discuţii, Trump a afirmat, înaintea întâlnirii, stând alături de preşedintele ucrainean, că există „animozităţi” între Putin şi Zelenski.

„Vrem să fie confortabil pentru toată lumea”, a precizat el. „Vom fi implicaţi în formulă de trei, dar s-ar putea să fie separat.” A adăugat că cei trei lideri „trebuie să se întâlnească”.

Trump a declarat că discuţia sa - prima cu Putin de la mijlocul lui august - a fost „foarte productivă”, adăugând că echipe din Washington şi Moscova se vor întâlni săptămâna viitoare.

Trump sperase ca un summit faţă în faţă, în Alaska, în august, să-l convingă pe Putin să intre în negocieri de pace cuprinzătoare pentru a pune capăt războiului, însă acea întâlnire nu a generat un progres decisiv.

Cei doi au vorbit din nou câteva zile mai târziu, când Trump a întrerupt o întâlnire cu Zelenski şi lideri europeni pentru a-l suna pe Putin.

Sursa: News.ro

Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”
Stiri actuale
Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”

O explozie devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova a făcut Bucureștiul să se cutremure. Cel puțin trei oameni au murit, între care o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți.

ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc
Stiri Economice
ANAF publică „lista rușinii”. Peste 500 de primarii și instituții au datorii la bugetul de stat. Unii edili dau vina pe Fisc

Peste 500 de instituții publice, printre care primării, spitale, și școli, au acumulat datorii la ANAF, de peste 100 de milioane de euro.

Emil Gânj, criminalul din Mureș care și-a ucis cu sălbăticie concubina, trimis în judecată. Bărbatul, căutat de trei luni
Stiri Justitie
Emil Gânj, criminalul din Mureș care și-a ucis cu sălbăticie concubina, trimis în judecată. Bărbatul, căutat de trei luni

Emil Gânj, bărbatul din Mureș acuzat că şi-a ucis şi incendiat concubina, a fost trimis în judecată pentru omor calificat şi alte infracţiuni.

