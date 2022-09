Zelenski anunță că o „groapă comună” a fost descoperită la Izium, unul dintre oraşele recucerite de la ruşi | FOTO

„Vrem ca lumea să ştie ce a provocat ocupaţia rusă", a spus el fără a da detalii despre numărul de persoane îngropate sau despre cauzele morţii lor. Ancheta a început, "ar trebui să avem mai multe informaţii verificate şi clare mâine", a adăugat Zelenski în conferinţa sa video zilnică, relatează AFP, citată de Agerpres.

Un oficial al poliţiei regionale, Serghei Botvinov, a declarat pentru Sky News că un loc cu aproximativ 440 de morminte a fost descoperit în Izium. "Unii au murit din cauza focului de artilerie... alții au murit din cauza loviturilor aeriene", a spus acesta.

Unii dintre cei decedaţi au fost împuşcaţi, alţii au murit în bombardamente, a adăugat el.

Mass graves are being discovered in Izyum after liberation from the russcists. The current largest burial sights has 440 unmarked graves.@ZelenskyyUa : "The necessary procedural actions have already begun there. More information - clear, verified - should be available tomorrow." pic.twitter.com/IipipvFJpb