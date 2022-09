Rusia a atacat cu 8 rachete orașul unde s-a născut Zelenski. Reacția președintelui Ucrainei

În urma acestui bombardament, un baraj din oraș a fost distrus. Potrivit News.ro, care citează Reuters, Anton Geraşcenko, un consilier al ministrului de Interne, a publicat înregistrări video cu ceea pare a fi un pod mic luat de ape.

”Rachetele au fost îndreptate către structurile hidraulice. Aceasta a făcut nivelul apelor râului Inhulets să crească, ameninţând oraşul”, a scris el pe Twitter.

8 Russian rocket strikes on Kryvyi Rih today.

Rockets were directed at hydraulic structures.

This caused water level of Inhulets river to increase, threatening the city.

Russia obviously wants to cause a crisis situation, - deputy head of Presidential office Kyrylo Tymoshenko pic.twitter.com/t7jf6E1qT0