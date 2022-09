„Bucătarul lui Putin” recrutează deținuți din Rusia pentru războiul din Ucraina: În iad vom fi cei mai buni | VIDEO

Șeful grupării de mercenari Wagner din Rusia a apărut în imagini care au făcut obiectul unor scurgeri de informații și care încearcă să recruteze prizonieri pentru a lupta în Ucraina.

În imaginile postate pe rețele de socializare, și verificate de BBC, Evgheni Prigojin poate fi văzut adresându-se unui grup mare de deținuți ruși.

Prigozhin le-a transmis deținuților că pedepsele lor vor fi comutate în schimbul serviciului în cadrul grupului său, Wagner.

Înregistrarea video ar confirma speculațiile potrivit cărora Rusia speră să-și sporească forțele prin recrutarea de condamnați.

Deși legislația rusă nu permite comutarea pedepselor cu închisoarea în schimbul serviciului de mercenar, Prigozhin a insistat că "nimeni nu se întoarce după gratii" dacă servește în cadrul grupului său, anunță BBC. Recruții trebuie să aibă vârste cuprinse între 22 și 50 de ani, cu câteva excepții care permit soldați mai tineri sau mai în vârstă.

"Dacă servești șase luni în Wagner, ești liber", a spus el. Dar el i-a avertizat pe potențialii recruți împotriva dezertării și a spus că "dacă ajungeți în Ucraina și decideți că nu este pentru voi, vă vom executa".

De asemenea, Evgheni Prigojin i-a informat pe prizonieri despre regulile grupurile Wagner, care interzic alcoolul, drogurile și "contactele sexuale cu femeile locale, flora, fauna, bărbații - orice".

În timp ce își susținea discursul în fața condamnaților, în curtea unei închisori din Rusia, șeful mercenarilor a făcut, de asemenea, aluzie la dificultățile cu care s-a confruntat armata lui Putin în conflictul din Ucraina, spunându-le prizonierilor că "acesta este un război greu, nici măcar nu se compară cu unul ca cel din Cecenia sau Afganistan".

"Those who arrive and on the first day say, “I must’ve come to the wrong place,” are marked as “deserters,” and that’s followed by a firing squad.”

“Putin's chef” Yevgeny Prigozhin, who is also known as the owner of the Wagner PMC, recruiting inmates (video) pic.twitter.com/p9l8nHLe0j