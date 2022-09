Volodimir Zelenski, vizită în Izium, oraș eliberat recent de sub ocupație rusească | FOTO

Fotografii postate pe pagina de Facebook a unei unităţi ale armatei l-au arătat pe Zelenski la o ceremonie în piaţa principală, unde a fost arborat drapelul ucrainean pe clădirea administrativă a oraşului. De asemenea, la eveniment a fost prezentă Hanna Maliar, ministrul adjunct al Apărării, relatează CNN, potrivit News.ro.

„Înainte, când ne uitam în sus, căutam mereu cerul albastru. Astăzi, când privim în sus, căutăm un singur lucru - steagul Ucrainei", a afirmat Zelenski într-o postare pe canalul de Telegram al preşedinţiei ucrainene.

„Steagul nostru în albastru şi galben este arborat deja în Iziumul eliberat. Şi aşa va fi în fiecare oraş şi sat ucrainean. Ne îndreptăm într-o singură direcţie - înainte şi spre victorie”, a subliniat preşedintele.

???? Our Izyum (literally - Raisin).

We are here today, together with ???????? President Volodymyr Zelenskyy, the commander of the Ground Forces Oleksandr Syrskyy, the team of the Ministry of Defense and the Office, among our servicepeople – the heroes who liberated the city from RF. pic.twitter.com/9s2FPTKoof