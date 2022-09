Ucrainenii au descoperit camere de tortură în zonele eliberate din regiunea Harkov VIDEO

Șeful poliției, Ihor Klymenko, a declarat, vineri, că două dintre aceste camere au fost găsite în orașul Balakliia. Locurile celorlalte opt camere nu au fost dezvăluite.

Ten torture chambers have already been discovered in the de-occupied territory of the Kharkiv Oblast. The head of the National Police of Ukraine, Ihor Klymenko, told about it. #RussianWarCrimes pic.twitter.com/F2Kg7WSb8Q

Informațiile vin după apariția unui alt raport ce subliniază atrocitățile comise de Rusia în părțile ocupate al Harkovului. Joi, poliția ucraineană a transmis că a găsit o groapă comună unde se aflau aproximativ 440 de morminte, în Izium, un alt oraș eliberat recent, potrivit kyivindependent.com.

Sadly, stories about tortures and imprisonment of innocents in occupied towns and villages are becoming a routine.

Today in Balakliia I met a young man Artem who spent 46 days in horrible conditions and was tortured by Russians. He is lucky to remain alive.

Please watch. pic.twitter.com/jDppHaiRqk