Zelenski anunță că noua rachetă ucraineană cu rază lungă de acțiune, care poate lovi Moscova, este gata și poate fi folosită

Acest lucru plasează capitala rusă Moscova în raza sa de acțiune, Zelenski afirmând că Kievul a obținut "rezultate semnificative" în cadrul programului său de rachete menit să asigure propria sa securitate împotriva amenințării lui Vladimir Putin.

????????The new Ukrainian missile "Long Neptune" has already been tested and successfully used in combat. "Long Neptune" hits a thousand kilometers away - Zelensky pic.twitter.com/81c1sJIgNl — Sander (@SanderRegter) March 15, 2025

”Long Neptune a fost testată și utilizată cu succes în luptă. O nouă rachetă ucraineană, o lovitură precisă. Raza de acțiune este de o mie de kilometri. Mulțumim dezvoltatorilor, producătorilor și militarilor noștri ucraineni. Continuăm să lucrăm pentru a garanta securitatea Ucrainei”, a declarat președintele Ucrainei, potrivit Daily Mail.

Ukraine’s Defense Forces receive long-range version of the "Neptune" missile A fully developed cruise missile based on the "Neptune" anti-ship missile has successfully passed testing. Now, Ukraine’s Defense Forces have missiles capable of striking targets up to 1,000 kilometers… pic.twitter.com/x5rZEeKJBZ — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2025

Canalul ucrainean de Telegram Exilenova+ a sugerat că lovitura dramatică de vineri de la rafinăria Tuapse Oil ar fi putut fi dată de noua rachetă Neptune, care este o dezvoltare a versiunii anterioare a armei care a scufundat nava amiral a Flotei Mării Negre a lui Putin, Moskva, în 2022.

”Există o presupunere că a fost [noul] Neptune”, sunt unele afirmații de pe acest canal ucrainean.

Ukraine testing the Neptune on the Russian Tuapse Oil Refinery. #StandWithUkraine pic.twitter.com/XSyE5sFNc6 — Anonymous (@YourAnonCentral) March 16, 2025

Zece explozii ar fi fost auzite când a fost lansată racheta. Cu toate acestea, nu a existat nicio confirmare oficială, iar un atac cu rachetă - mai degrabă decât cu dronă cu rază lungă de acțiune - ar fi putut provoca mult mai mult haos.

Cu toate acestea, rafinăria Tuapse, un furnizor-cheie pentru mașinăria militară rusă, era încă în funcțiune la 36 de ore după ce a fost lovită.

A fire at Russia's Tuapse oil refinery following a Ukrainian strike is visible in new satellite imagery. This refinery has been targeted by Ukraine (at least) three times since Russia's full-scale invasion. pic.twitter.com/YzCir4VlmL — Brady Africk (@bradyafr) March 15, 2025

Rafinăria se află la doar 88 de kilometri de palatul lui Putin, în valoare de 1 miliard de lire sterline, de pe faleza din Gelendzhik, la Marea Neagră, iar lovitura ar fi fost un avertisment pentru acesta, mai scrie Daily Mail.

O altă lovitură devastatoare a avut loc vineri, când Ucraina a distrus muzeul local de istorie din Sudzha, imediat după ce orașul din regiunea Kursk a revenit în mâinile Rusiei.

Dar, în ianuarie, s-a afirmat, de asemenea, că noua versiune a Neptune a distrus un important depozit rusesc de drone din satul Cialtir, în regiunea Rostov, declanșând o minge de foc uriașă.

Anunțul cu privire la racheta Long Neptune vine în contextul în care noul guvern din Germania, condus de viitorul cancelar Friedrich Merz, este probabil să aprobe desfășurarea de rachete Taurus cu rază lungă de acțiune - fiecare costând până la 1,25 milioane de lire sterline - în Ucraina.

Aceasta are o rază de acțiune dublă față de racheta britanică Storm Shadow, pe care Ucraina nu a folosit-o în ultimele săptămâni. Cu toate acestea, noua rachetă ucraineană are o rază de acțiune dublă față de racheta germană Taurus.

Racheta Neptune cu rază lungă de acțiune este realizată de producătorul Luch Design Bureau.

Arma a fost proiectată inițial ca o rachetă anti-navă, dar a fost adaptată în timpul războiului pentru a lovi ținte terestre, iar acum pentru a lovi la mare distanță.

Recent, Keir Starmer a declarat că Putin va trebui să negocieze cu privire la Ucraina "mai devreme sau mai târziu", în timp ce prim-ministrul britanic începe noi discuții cu partenerii de coaliție - șefii militari urmând să se întâlnească în această săptămână pentru a discuta planurile "operaționale" pentru o forță de menținere a păcii.

Vorbind după o ședință video cu 25 de lideri mondiali, premierul britanic a declarat că președintele rus ar trebui să "vină la masă", adăugând: "Acesta este momentul - lăsați armele să tacă... și acceptați încetarea focului acum".

