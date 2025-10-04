Zecii de mii de georgieni au ieşit în stradă, la Tbilisi, pentru a protesta în ziua alegerilor locale. „Trebuie să acţionăm”

04-10-2025 | 21:11
protest tbilisi
AFP

Zeci de mii de manifestanţi au ieşit în stradă sâmbătă, la Tbilisi, pentru a protesta împotriva puterii în Georgia, unde populaţia a fost chemată la urne pentru alegerile locale după aproape un an de criză politică între guvern şi opoziţia pro-europeană.

Alexandru Toader

Mulţimea, care s-a adunat în centrul capitalei Tbilisi, s-a îndreptat apoi spre palatul prezidenţial, în care unii manifestanţi au încercat să pătrundă. Poliţia a făcut uz de gaze lacrimogene pentru a-i împiedica, a constatat un jurnalist al AFP.

Partidul la putere Visul georgian se confruntă în acest weekend cu primul său test electoral de la alegerile legislative din octombrie 2024, pe care le-a câştigat dar al căror rezultat este contestat de opoziţie.

În acest context, alegerile locale de sâmbătă, de obicei puţin urmărite, au căpătat o importanţă considerabilă. Opoziţia a făcut apel la proteste împotriva unei puteri acuzate de derivă autoritară şi care la rândul său a avertizat împotriva organizării unei "revoluţii".

La începutul serii, mulţimea de protestatari se afla în centrul Tbilisi, agitând drapele georgiene şi ale UE.

"Suntem aici pentru a proteja democraţia noastră, pe care Visul georgian este pe cale să o distrugă", a declarat pentru AFP Natela Gvaharia, o manifestantă în vârstă de 77 de ani.

Un alt participant la manifestaţie, Aleko Samniaşvili, un student de 20 de ani, a estimat că ambiţia Georgiei de a adera la UE ar fi pierdută dacă Visul georgian se menţine la putere. "Înlăturându-l de la putere noi vom salva ţara", a declarat el.

După deplasarea spre Palatul prezidenţial, Ministerul de Interne a anunţat că manifestaţia a "depăşit limitele impuse de lege", provocând temeri privind o represiune pe viitor.

Aceste alegeri locale sunt boicotate de mai multe partide de opoziţie, între care Mişcarea naţională unită (MNU) a fostului preşedinte încarcerat Mihail Saakaşvili, care a cerut susţinătorilor săi să demonstreze pentru ceea ce a calificat drept "ultima şansă" pentru a salva democraţia georgiană.

"Există momente în care trebuie să acţionăm aici şi acum", a postat el joi pe Facebook.

În lipsa unei demonstraţii de forţă faţă de putere, "mult mai multe persoane vor fi arestate şi altele vânate. Se va instala disperarea totală şi Occidentul va sfârşi prin a ne abandona", a avertizat Saakaşvili, care ispăseşte o pedeapsă de 12 ani şi jumătate de închisoare pentru abuz de putere şi alte acuzaţii, informează Agerpres.

Prim-ministrul Irakli Kobahidzé a promis un răspuns poliţienesc sever în caz de excese în Georgia şi că va face să eşueze ambiţiile "revoluţionare" ale celor care cheamă la manifestaţii.

Potrivit lui, obiectivele opoziţiei nu au şanse să fie atinse. "Vrem să avertizăm pe toată lumea încă o dată. Să nu ajungeţi să petreceţi numeroşi ani în spatele gratiilor", a afirmat el.

Sursa: Agerpres

