„Zborurile cu destinaţia şi provenind de pe DXB se reiau treptat către anumite destinaţii, în urma suspendării temporare impuse ca măsură de precauţie”, a anunţat pe X aeroportul din Dubai.

Zborurile au fost suspendate temporar luni, pe aeroportul din Dubai, au anunţat autorităţile emiratului, din cauza unui incendiu la un rezervor de carburant în urma unui atac cu dronă.

Autoritatea Aviaţiei Civile a emiratului „anunţă suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul internaţional de la Dubai, ca măsură de precauţie, pentru a asigura securitatea tuturor pasagerilor şi personalului”, a anunţat pe X biroul de presă al Dubaiului.

Potrivit biroului, un „incident legat de o dronă” a provocat anterior un incendiu la un rezervor de carburant al aeroportului, fără să se soldeze cu răniţi.

Incendiul a fost controlat

Aeroportul de la Dubai este cel mai frecventat din lume în traficul internaţional şi este principala bază a Emirates – cea mai mare companie aeriană din Orientul Mijlociu.

Activitatea sa este puternic perturbată de la lansarea, la 28 februarie, a războiului americano-israelian în Iran şi a represaliilor iraniene împotriva Emiratelor Arabe Unite (EAU) şi altor ţări vecine de la Golful Persic.

Săptămâna trecută, autorităţile din Dubai au anunţat că patru persoane au fost rănite după căderea unei drone în apropierea acestui aeroport.

1.800 de rachete şi drone

De la începutul războiului, Iranul a tras peste 1.800 de rachete şi drone împotriva EAU, potrivit Ministerului Apărării EAU, bulversând viaţa în acest mare centru financiar, totodată un centru nevralgic al traficului aerian mondial.

Apărarea Civilă a EAU a interceptat, potrivit autorităţilor, majoritatea proiectilelor.

Ministerul Apărării din EAU a anunţat că şase persoane au fost ucise de la începutul războiului – patru civili şi doi militari – într-un accident de elicopter atribuit unei defecţiuni tehnice.

Iranul a luat ca ţintă atât baze militare şi interese economice americane pe teritoriul vecinilor săi de la Golful Persic, cât şi infrastructuri civile – aeroporturi, porturi şi instalaţii petroliere.

În Arabia Saudită, Ministerul Apărării a anunţat luni dimineaţa interceptarea a cinci drone, în estul regatului.

Kuweitul a anunţat luni în zori că două drone au fost distruse în ultimele 24 de ore.

Duminică, o bază italo-americană a fost vizată într-un atac cu dronă în Kuweit, potrivit armatei italiene.

Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a justificat aceste atacuri prin „numeroase probe” care arată, în opinia sa, că baze americane din ţările de la Golful Persic sunt folosite în ţintirea Iranului.

Un indiciu al unui scepticism tot mai mare faţă de o încheiere rapidă a războiului este faptul că cele două Grand Prix-uri ale Formulei 1 prevăzute în Bahrain, în perioada 10–12 aprilie, şi în Arabia Saudită, în perioada 17–19 aprilie, au fost anulate.