De la începutul ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului, în 28 februarie, Republica Islamică desfășoară o campanie de propagandă constând în special din videoclipuri de animație în stil Lego, în care apar Donald Trump, rachete și avioane de luptă.

Explosive Media, un grup care se prezintă ca fiind independent, dar care este suspectat că întreține legături cu guvernul iranian, s-a făcut cunoscut pe internet datorită videoclipurilor de animație care au acumulat milioane de vizionări, potrivit platformei Youtube.

„Am închis acest canal pentru încălcarea regulilor noastre privind spamul, practicile înșelătoare și escrocheriile”, a declarat un purtător de cuvânt al YouTube pentru AFP. Canalul a fost suspendat la 27 martie, a adăugat acesta, fără a oferi mai multe detalii.

Explosive Media continuă să publice videoclipuri antiamericane pe alte platforme, precum X și Telegram.

Instagram, care aparține Meta, a șters, de asemenea, contul grupului, potrivit presei americane, dar un alt cont cu numele Explosive Media era încă activ miercuri.

Meta nu a răspuns solicitărilor AFP.

Eliminarea canalului YouTube al Explosive Media pare să fi avut un impact limitat asupra audienței sale, videoclipurile sale continuând să fie distribuite pe platformă de alți utilizatori.

Conținutul său, redactat în limba engleză, pare să se adreseze unui public din afara Iranului, țară în care platforme precum X sunt blocate de ani de zile și sunt accesibile doar prin intermediul unui VPN. Grupul a negat orice legătură cu guvernul iranian, calificând această acuzație drept „denaturare mediatică”.