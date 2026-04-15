Un sondaj realizat de Centrul de Analiză și Marketing (CAM) indică faptul că formațiunea politică „Bulgaria Progresistă”, condusă de fostul președinte Rumen Radev (foto articol), se află pe primul loc în cursa pentru alegerile parlamentare din 19 aprilie, cu un sprijin de 32,1% în rândul alegătorilor hotărâți.

Conform datelor, acest lucru s-ar traduce în 90 de locuri în următoarea Adunare Națională, plasând-o cu mult înaintea partidului GERB, care se estimează că va obține 19,4% și va obține 55 de mandate, scrie Novinite.

Formațiunea politică „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică” (PP-DB) ocupă locul al treilea, cu 12% și aproximativ 34 de deputați. Este urmată de Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți (DPS) cu 11,2%, care se așteaptă să câștige 31 de locuri. Se estimează că „Renașterea” va obține 7% din voturi și 20 de deputați, în timp ce Partidul Socialist Bulgar (BSP) ar intra în parlament cu 4,2% și aproximativ 10 reprezentanți.

Mai multe partide rămân sub pragul de intrare în parlament. „Moralitate, Unitate, Onoare” (MECH) se situează la 2,8%, „Siyanie” la 2,1%, „Măreție” la 2,0%, „Bulgaria Albastră” la 1,1%, în timp ce TISP și APS înregistrează fiecare 0,9%.

În ceea ce privește disponibilitatea alegătorilor, 54,1% declară că vor vota și au ales deja un partid, în timp ce alți 17,3% intenționează să participe, dar rămân indeciși. Încă 11,3% nu sunt siguri dacă se vor prezenta la urne. În același timp, 15,6% afirmă că nu vor vota, iar 1,8% nu au oferit un răspuns.

Așteptările bulgarilor cu privire la scenariul postelectoral sunt mixte. Un total de 54,6% dintre toți alegătorii cu drept de vot și 63,2% dintre cei care intenționează să voteze consideră că ar trebui format un guvern obișnuit, chiar dacă acest lucru necesită „compromisuri serioase”. În același timp, 22,4% preferă un cabinet interimar, în timp ce 24,8% susțin ideea unor noi alegeri în cazul în care sunt depășite „limitele” partidelor. Alți 23% nu sunt în măsură să-și exprime opinia.

Persistă scepticismul cu privire la posibilitatea formării efective a unui guvern stabil. Doar 33,4% dintre toți respondenții consideră că viitorul parlament va reuși să aleagă unul, procentul ajungând la 42,1% în rândul alegătorilor potențiali. O proporție similară fie nu poate evalua situația, fie refuză să răspundă, ceea ce reflectă incertitudinea continuă.

Sondajul a fost realizat între 3 și 14 aprilie 2026, pe un eșantion de 1.011 cetățeni bulgari adulți, prin interviuri față în față efectuate la domiciliul respondenților. Eșantionul a fost structurat utilizând o metodă probabilistică în două etape, cu o eroare statistică maximă de 3,1% la un nivel de încredere de 95%.