Potrivit evaluărilor, o astfel de acțiune ar putea avea loc chiar în această toamnă.

Potrivit oficialilor americani citați de Wall Street Journal, evaluările anterioare indicau că Rusia nu ar fi dispusă să deschidă un nou front împotriva NATO atât timp cât este implicată în războiul din Ucraina.

Noile informații arată însă o schimbare de perspectivă la Washington, în acord cu avertismente similare transmise în ultimele luni de oficiali europeni.

Serviciile americane estimează că Moscova ar putea recurge la un atac de tip război hibrid de amploare sau chiar la o incursiune terestră limitată într-un interval cuprins între toamna acestui an și 2029.

Avertismentul serviciilor americane vine după declarații similare făcute de oficiali europeni. În luna iunie, șeful armatei germane, generalul Christian Freuding, a afirmat că Rusia ar putea avea capacitatea de a lovi state NATO în următorii trei ani.

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