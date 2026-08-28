SUA vor ca Europa să preia conducerea apărării continentului. Lazurca: „Elbridge Colby va veni în România”

Washingtonul a anunţat în iunie o revizuire de şase luni a desfăşurării trupelor americane în Europa, iar în ultimele săptămâni a trimis membrilor NATO un chestionar care acoperă aspecte variind de la cheltuielile de apărare la strategie, achiziţii şi sprijin pentru priorităţile politicii externe a SUA. Conform unui document consultat de Reuters, revizuirea va genera cel puţin patru seturi de opţiuni pentru secretarul apărării Pete Hegseth până pe 6 noiembrie, cu mult înainte de termenul limită de finalizare stabilit pentru luna decembrie, .

Procesul a stârnit întrebări în rândul oficialilor europeni cu privire la faptul dacă administraţia SUA încearcă să utilizeze această revizuire ca o consultare reală, un gest simbolic sau o tactică de negociere, scrie Reuters.

„Credem că, pentru a supravieţui şi, într-adevăr, pentru a prospera, NATO trebuie să se schimbe”, a declarat subsecretarul american al apărării pentru politici, Elbridge Colby, ambasadorilor care reprezintă ţările NATO în cadrul unei întâlniri la sediul NATO din Bruxelles, joi, conform discursului pregătit şi publicat de Pentagon.

„Nu este vorba de o revizuire limitată doar la locaţii şi baze, deşi acestea sunt, desigur, importante. Este mai degrabă o analiză a poziţiei noastre strategice aici, în sensul mai larg”, a explicat el, adăugând că „aceasta va încuraja, va facilita şi va impulsiona o tranziţie către o apărare convenţională a continentului mai durabilă şi mai puternică, condusă de Europa”.