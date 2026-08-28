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SUA vor ca Europa să preia conducerea apărării continentului. Lazurca: „Elbridge Colby va veni în România”

Stiri externe
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X.com/MariusLazurca

Subsecretarul Pentagonului Elbridge Colby le-a transmis joi aliaților NATO că SUA vor o apărare a Europei condusă într-o măsură mai mare de europeni și le-a cerut opiniile în cadrul revizuirii prezenței militare americane pe continent.

autor
Alexandru Toader

Washingtonul a anunţat în iunie o revizuire de şase luni a desfăşurării trupelor americane în Europa, iar în ultimele săptămâni a trimis membrilor NATO un chestionar care acoperă aspecte variind de la cheltuielile de apărare la strategie, achiziţii şi sprijin pentru priorităţile politicii externe a SUA. Conform unui document consultat de Reuters, revizuirea va genera cel puţin patru seturi de opţiuni pentru secretarul apărării Pete Hegseth până pe 6 noiembrie, cu mult înainte de termenul limită de finalizare stabilit pentru luna decembrie, .

Procesul a stârnit întrebări în rândul oficialilor europeni cu privire la faptul dacă administraţia SUA încearcă să utilizeze această revizuire ca o consultare reală, un gest simbolic sau o tactică de negociere, scrie Reuters.

„Credem că, pentru a supravieţui şi, într-adevăr, pentru a prospera, NATO trebuie să se schimbe”, a declarat subsecretarul american al apărării pentru politici, Elbridge Colby, ambasadorilor care reprezintă ţările NATO în cadrul unei întâlniri la sediul NATO din Bruxelles, joi, conform discursului pregătit şi publicat de Pentagon.

„Nu este vorba de o revizuire limitată doar la locaţii şi baze, deşi acestea sunt, desigur, importante. Este mai degrabă o analiză a poziţiei noastre strategice aici, în sensul mai larg”, a explicat el, adăugând că „aceasta va încuraja, va facilita şi va impulsiona o tranziţie către o apărare convenţională a continentului mai durabilă şi mai puternică, condusă de Europa”.

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Colby a lăudat, de asemenea, progresele înregistrate în cadrul alianţei şi a afirmat că Europa rămâne o zonă critică pentru SUA. „Consultările şi implicarea sunt o parte vitală a acestei revizuiri”, a spus el. „Vrem să auzim părerea dumneavoastră”, i-a asigurat oficialul pe reprezentanţii diplomatici ai ţărilor aliate.

Diplomaţii au descris discuţia cu şeful de politică al Pentagonului ca fiind pozitivă, dar preliminară.

Întâlnirea „a decurs destul de bine şi a arătat că eforturile şi contribuţiile aliaţilor la redistribuirea sarcinilor sunt pe cale să se concretizeze”, a declarat un diplomat NATO pentru Reuters.

Un diplomat european a descris discuţia drept „în principal o sondare a terenului” şi a afirmat că „mesajul general al aliaţilor a fost destul de clar: Europa îşi intensifică eforturile, iar unitatea este esenţială. Cred că acest lucru a fost bine înţeles”, a spus el.

Printre cei care s-au întâlnit cu Elbridge Colby la Bruxelles s-a numărat şi Marius Lazurca, consilierul prezidenţial pentru securitate naţională şi politică externă. El a scris pe X că la instrucţiunile preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis „poziţia naţională a României privind postura militară a SUA în Europa, un document interinstituţional, elaborat sub coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, la redactarea căruia ministrul Radu Miruţă, secretarul de stat Sorin Moldovan şi echipa lor au avut o contribuţie esenţială”.

Lazurca a spus că a fost o „întâlnire excelentă: deschisă, directă, cu o înţelegere profundă a mizelor” şi a precizat că România nu a venit cu o cerere, ci a venit cu o poziţie, „elaborată acasă şi transmisă la nivelul potrivit”.

Consilierul prezidenţial a mulţumit Statelor Unite şi, personal, subsecretarului Colby „pentru deschidere şi pentru seriozitatea acestui dialog”, care a început la Washington, unde Lazurca a fost în vizită a sfârşitul lunii iunie, şi care continuă, spune Lazurca, fiindcă „subsecretarul Colby a acceptat invitaţia de a vizita România”.

Sursa: News.ro

Etichete: NATO, washington, marius lazurca, colby,

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