De asemenea, el a sugerat ca Moscova va folosi alegerile parlamentare din septembrie pentru a declara o nouă mobilizare, transmit Reuters şi dpa, potrivit Agerpres.

Anunţul lui Zelenski intervine pe fondul sugestiilor făcute atât de Rusia, cât şi de Ucraina conform cărora negociatorii americani vor veni în curând la Moscova şi Kiev.

„Am predat părţii americane propunerile noastre'', a spus şeful statului ucrainean în mesajul video cotidian adresat conaţionalilor săi.

„Şi Statele Unite pot contribui la consolidarea apărării noastre, în primul rând cu apărare antiaeriană, şi pot pune presiune asupra Rusiei pentru ca aceasta să-şi schimbe planurile - adică să se pregătească pentru încheierea războiului, nu să îl prelungească'', a adăugat preşedintele ucrainean.

În ianuarie, negociatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner s-au deplasat la Moscova, însă deocamdată nu au făcut o vizită la Kiev. Ucraina a cerut în mod repetat o încetare a focului după aproape patru ani şi jumătate de conflict cu Rusia.

Moscova susţine că doreşte o rezolvare, dar precizează că orice soluţie trebuie să implice cedarea integrală de către Ucraina a patru regiuni revendicate de Rusia.

Volodimir Zelenski a mai afirmat că serviciile secrete ucrainene deţin probe conform cărora Rusia va exploata ''pseudo-alegerile'' din luna septembrie pentru a declara o nouă mobilizare în scopul sporirii numărului militarilor combatanţi.

„Ruşii se pregătesc pentru mobilizare în toamnă, imediat după pseudo-alegeri'', a spus Zelenski, referindu-se la planul Moscovei de a ''crea aparenţa că cetăţenii ruşi ar susţine războiul''.

„Apoi, după aşa-numitele alegeri, Putin are în plan o mobilizare rapidă suplimentară a câtorva sute de mii de ruşi până la finalul anului, plus un număr similar anul viitor'', a adăugat Zelenski.