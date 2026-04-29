„Au trecut exact două luni de la începerea noului război din Orientul Mijlociu și, într-un final, asistăm la o acalmie după săptămâni de violențe. Cu toții ne dorim ca armistițiul din Iran și Liban să reziste, cu scopul ultim de a restabili pacea și stabilitatea prin mijloace diplomatice”, a spus președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la dezbaterea privind strategia UE de răspuns la criza din Orientul Mijlociu și implicațiile sale asupra prețurilor energiei.

Ea a reamintit că, la summitul informal din Cipru, liderilor UE li s-au alăturat cei din Egipt, Liban, Siria, Iordania și secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului.

Apel la pace și stabilitate în regiune

„Aceasta a fost o oportunitate de a ne reitera solidaritatea cu partenerii noștri. Scopul nostru comun este să vedem o încheiere de durată a războiului. Asta include restaurarea pe deplin a libertății permanente de navigație în Strâmtoarea Ormuz, fără obstacole. Este la fel de clar că orice acord de pace va trebui să abordeze programele nuclear și balistic ale Iranului. Dar există, de asemenea, o realitate dură pe care trebuie să o înfruntăm cu toții: consecințele acestui conflict ar putea avea ecouri luni sau chiar ani”, a mai spus șefa executivului UE.

Criza energetică, în prim-plan

Von der Leyen susține că, din acest motiv, energia s-a aflat în prim-planul agendei Consiliului European informal din Cipru.

„Aceasta este cea de-a doua criză majoră într-un interval de patru ani. Lecția ar trebui să fie clară pentru toți: într-o lume turbulentă ca a noastră, pur și simplu nu putem fi prea dependenți de energie importată”, a subliniat ea.

„Permiteți-mi să vă dau două cifre: în numai 60 de zile de conflict, factura noastră pentru importurile de combustibil a crescut cu peste 27 de miliarde de euro, fără o singură moleculă suplimentară de energie. Calea de urmat este evidentă: trebuie să ne reducem supradependența de combustibili fosili importați și să stimulăm dezvoltarea energiei curate, ieftine, produse aici. De la energia regenerabilă la cea nucleară, cu deplina respectare a neutralității tehnologice”, a pledat ea.

Diferențe între statele membre

Șefa CE a spus că, deja, în prezent, statele cu mai multe surse de energie cu emisii de carbon reduse sunt mai puțin afectate de criză. „Într-o țară ca Suedia, când prețul gazului crește cu 1 euro pe MW/h, factura de electricitate crește cu doar 0,04 euro pe MW/h, pentru că aproape întreaga electricitate a Suediei vine din regenerabile și energie nucleară”, a spus Von der Leyen.

Șefa executivului UE a spus că fiecare stat membru are un mix diferit de energie și, din acest motiv, nu poate exista o soluție valabilă pentru toată lumea. Ea a vorbit totuși despre trei seturi de măsuri.

Măsuri pentru reducerea dependenței energetice

„La startul precedentei crize energetice, a existat o grabă spre piețele de gaz, iar asta a contribuit la creșterea prețurilor. Concuram împotriva noastră înșine. De aceea, am intensificat coordonarea europeană, de exemplu cu achiziții comune de gaz. Acum ducem lucrurile cu un pas mai departe. Propunem o coordonare mai puternică, nu doar în umplerea depozitelor de gaz, ci și când vine vorba de rezervele de combustibil – în special kerosen și motorină (...)”, a afirmat ea.

În al doilea rând, a subliniat președinta CE, trebuie protejați consumatorii și afacerile. „Permiteți-mi să vă dau un exemplu: în timpul ultimei crize, doar un sfert din sprijinul pentru energie s-a îndreptat către gospodăriile vulnerabile și firme. Peste 350 de miliarde de euro au fost cheltuite pe măsuri nețintite (...), iar asta a subminat măsurile pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili”, a mai spus Von der Leyen.

În al treilea rând, ea a pledat pentru reducerea cererii de energie, modernizând utilizarea sistemică a energiei.

„Un continent ca al nostru, cu resurse limitate de resurse fosile, ar trebui să fie lider mondial în materie de electrificare. De aceea, în decembrie anul trecut, am propus pachetul rețelelor. Scopul lui este să facem ca infrastructura energetică să fie adecvată pentru era electrificării. (...) Acesta este momentul pentru a electrifica Europa”, a subliniat șefa CE în plenul PE.