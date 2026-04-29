Prima cafenea operată de Inteligenţa Artificială a fost deschisă în Stockholm. Experimentul din Suedia devine viral. FOTO

Prima cafenea operată de Inteligenţa Artificială a fost deschisă în Stockholm. Experimentul din Suedia devine viral.

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
Cafea
Shutterstock

O nouă cafenea, care şi-a deschis recent porţile într-un cartier rezidenţial din Stockholm, seamănă cu celelalte, cu o singură diferenţă: aici, inteligenţa artificială (IA) este la conducere, relatează miercuri AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

Câteva mese ornate cu plante, pereţi gri, un decor minimalist şi o tejghea în spatele căreia se agită Kajetan Grzelczak, recrutat de "Mona", agenta AI care funcţionează datorită Google Gemini.

"Comenzile pentru aprovizionare nu sunt punctul ei forte", a declarat tânărul arătând cu degetul spre rafturile din spatele lui, pe care le-a numit "peretele ruşinii", deoarece conţin produsele inutile cumpărate de "şefa" lui: 10 litri de ulei de măsline, 15 kilograme de roşii conservate, nouă litri de lapte de cocos. Sau şase mii de şerveţele.

"Nu putem să facem nimic cu toate acestea", a spus Kajetan, arătând spre meniul conceput chiar de "Mona", care nu necesită niciunul dintre aceste ingrediente.

Tehnologia din spatele cafenelei

Într-un colţ, un ecran mare afişează în timp real cifra de afaceri a cafenelei, iar un telefon le permite clienţilor să comande şi să dialogheze cu AI. De asemenea, se poate comanda şi direct la angajat.

Citește și
Zile libere de 1 Mai 2026. Cât durează minivacanța și când are loc următoarea pauză din calendar

Un text descrie experienţa acestei cafenele ieşite din comun, lansată de Andon Labs, un start-up cu sediul în San Francisco, Statele Unite.

"Considerăm că AI va juca în viitor un rol important în societate şi pe piaţa muncii", a explicat pentru AFP Hanna Petersson, membră a echipei tehnice a companiei care are zece salariaţi.

"Vrem să testăm acest lucru înainte ca el să devină realitate şi să vedem ce probleme etice se ivesc atunci când, spre exemplu, AI angajează oameni", a adăugat ea.

Odată găsit spaţiul, contractul de închiriere este trimis către Gemini, asistentul Google, cu o misiune: să gestioneze cafeneaua în mod rentabil. I se încredinţează, de asemenea, un capital iniţial.

"Mona" se apucă apoi de treabă, solicită autorizaţiile necesare, elaborează meniul, găseşte furnizorii şi asigură aprovizionarea zilnică.

Angajări făcute integral de inteligența artificială

AI realizează, de asemenea, că este nevoie de o persoană care să pregătească cafeaua şi ajunge să angajeze două persoane, a explicat Hanna Petersson. "A publicat anunţuri de angajare pe Indeed şi LinkedIn, a condus interviuri telefonice, apoi a luat deciziile de angajare", a adăugat ea.

Când a văzut oferta, Kajetan a crezut iniţial că era o glumă, mai ales că anunţul fusese publicat la data de 1 aprilie. El a obţinut postul după un interviu de 30 de minute cu AI.

Salariul pe care îl primeşte este "bun", a asigurat el, însă dreptul la deconectare nu-i este respectat - "Mona" îi trimite mesaje la orice oră din noapte şi nu-şi aminteşte de cererile lui de concediu. De asemenea, îi solicită destul de des să achite din propriul buzunar anumite achiziţii.

Aceste aspecte etice nu au întârziat să apară în cadrul experimentului, a remarcat şi Hanna Petersson. "Ce salariu a stabilit? Ce alte beneficii sociale a acordat? Consider că s-a descurcat bine. Oferă un salariu bun. Dacă n-ar fi făcut-o, am fi intervenit", a afirmat tânăra.

Cafeneaua, care atrage între 50 şi 80 de clienţi pe zi, este deschisă de numai o săptămână, însă primii curioşi au început deja să îi treacă pragul.

Urja Risal, o cercetătoare în vârstă de 27 de ani specializată în AI şi dezvoltare durabilă, a venit la cafenea pentru a savura o băutură împreună cu prietenul ei. "Se vorbeşte atât de mult despre faptul că AI este pe cale să ne ia locurile de muncă, dar cum arată acest lucru în practică?", s-a întrebat ea.

"Sper ca mai multe persoane să interacţioneze cu 'Mona' şi să reflecteze asupra riscurilor reale de a avea un manager AI, precum şi asupra modului de a face faţă acestora (...) De exemplu, dacă cineva se răneşte, cum ar reacţiona ea?", a spus tânăra.

Siegfried Mureşan, la EURomânia: 10 miliarde de euro din PNRR, în pericol. Instabilitatea riscă să blocheze banii europeni

Sursa: Agerpres

Etichete: cafenea, inteligenta artificiala, Suedia,

Articol recomandat de sport.ro
Fostul campion al României și-a scos la vânzare casa de lux! Cere 547.000 de euro
Citește și...
Stiri Stiinta
Studiu: Inteligența Artificială poate identifica mai rapid riscul de ADHD, pe baza datelor medicale de rutină

Tulburarea de deficit de atenţie şi hiperactivitate (ADHD) afectează milioane de copii, însă mulţi nu sunt diagnosticaţi timp de ani de zile, chiar dacă există semne timpurii.
iLikeIT
YouTube testează un nou mod de căutare cu inteligență artificială. Utilizatorii vor renunța la cuvintele-cheie

Cel mai mare site de video online este pe cale să dobândească propriul AI Mode, pe modelul celui care există deja în Google, numit Ask YouTube.
Stiri Sanatate
Inteligența artificială, un pericol pentru pacienți: recomandă terapii nevalidate și nu pot înlocui consultul medical

Tot mai mulţi oameni folosesc inteligența artificială pentru sfaturi medicale, însă un studiu recent arată că răspunsurile pot fi înșelătoare. 

Recomandări
Stiri Politice
LIVE ACUM: PSD și AUR prezintă în Parlament moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Vot decisiv pe 5 mai

Moţiunea de cenzură intitulată "STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului", este prezentată la această oră în plenul reunit al Parlamentului.

Stiri externe
Regele Charles i-a reamintit lui Trump că aliații NATO au sărit mereu în ajutorul SUA. Președintele american: ”Doi regi”

Regele Charles al III-lea a ținut marți un discurs istoric în Congresul American. Și a început prin a condamna tentativa de asasinat împotriva președintelui Donald Trump, de sâmbătă.

EURomânia
Siegfried Mureşan, la EURomânia: 10 miliarde de euro din PNRR, în pericol. Instabilitatea riscă să blocheze banii europeni

Tensiunile politice de la București au ajuns să provoace reacții dure și la Strasbourg, chiar în ziua în care Parlamentul European a discutat viitorul buget al Uniunii Europene.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Episodul 2

29:53

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Aprilie 2026

47:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 Aprilie 2026

01:45:37

Alt Text!
iBani
iBani - 27 Aprilie 2026

20:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Atletico Madrid - Arsenal, de la 22:00! Așteptăm încă o nebunie în semifinalele Champions League după PSG - Bayern 5-4

Sport

Pierdere colosală pentru Burleanu: 16,000,000 de dolari dintr-un foc!