Volodimir Zelenski speră la "măsuri puternice" din partea SUA dacă Rusia nu acceptă armistiţiul

"Măsuri puternice cu privire la partea rusă. Nu cunosc detalii deocamdată, dar vorbim despre sancţiuni şi consolidarea Ucrainei", a declarat Zelenski.

Preşedintele ucrainean a adăugat că se aşteaptă ca SUA să pună în aplicare sloganul prin care administraţia Donald Trump îşi defineşte politica externă, "pace prin forţă", în cazul în care preşedintele rus Vladimir Putin nu acceptă armistiţiul propus de Washington ca prim pas spre pace.

Întrebat despre probabilitatea intrării în vigoare a armistiţiului de o lună acceptat de Ucraina, Zelenski a spus că depinde de Rusia în proporţie de "100%" şi dacă Putin este interesat de pace sau vrea să "continue să ucidă" oameni.

Lipsa de încredere a Ucrainei în Rusia

Ucraina nu are "încredere" în Rusia privind punerea în aplicare a armistiţiului, a afirmat Zelenski, citat de AFP. "Am subliniat în mod repetat că niciunul dintre noi nu are încredere în ruşi", a declarat preşedintele ucrainean într-o conferinţă de presă.

De asemenea, preşedintele ucrainean a reafirmat că este gata să semneze acordul economic propus de SUA pentru recuperarea banilor investiţi în sprijinirea Ucrainei şi pentru finanţarea reconstrucţiei ţării cu profiturile generate de exploatarea resurselor naturale ucrainene.

"Ucraina este pregătită să semneze acordul-cadru. Ca prim pas. Am spus întotdeauna acest lucru", a afirmat el.

SUA și Rusia – negocieri în curs pentru armistițiu

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat presei că vor avea loc contacte cu Moscova miercuri cu privire la propunerea de armistiţiu, deşi a recunoscut că răspunsul Rusiei este incert.

În acelaşi timp, Volodimir Zelenski a declarat miercuri, într-o reacţie la informaţiile potrivit cărora trupele Kremlinului au cucerit aproape complet Sudja, principalul oraş controlat de ucraineni în regiunea rusă Kursk, că luptele continuă, dar că se iau măsuri pentru a reduce la minimum pierderile, sugerând indirect că o retragere ucraineană este în curs.

"Militarii noştri de pe teritoriul regiunii Kursk îşi îndeplinesc misiunea. Ruşii încearcă să pună presiune maximă asupra trupelor noastre. Comandanţii militari (ucraineni) fac ceea ce trebuie să facă pentru a proteja cât mai mult posibil viaţa soldaţilor noştri", a declarat Zelenski.

Evoluția frontului conform platformei DeepState

Între timp, cea mai recentă actualizare a hărţilor realizată de platforma ucraineană de analiză a evoluţiilor de pe front DeepState indică faptul că cea mai mare parte a oraşului Sudja a fost preluată sub control de către forţele ruse.

Marginea de vest a oraşului este considerată de DeepState drept o "zonă gri", ceea ce înseamnă că acolo luptele continuă.

Rusia a recuperat în doar câteva zile o mare parte din teritoriul controlat de Ucraina în regiunea Kursk, cucerit vara trecută printr-o ofensivă surpriză, iar trupele ucrainene ar putea fi forţate să o abandoneze complet în faţa presiunii ruse, după peste şapte luni de ocupare parţială a teritoriului regiunii ruse de la frontiera cu Ucraina.

"Curăţarea centrului oraşului continuă chiar dacă drapelul rus a fost ridicat (în piaţa din centrul oraşului). Ucrainenii încă se ascund în multe pivniţe, deşi nu mai joacă niciun rol", au declarat pentru RIA Novosti soldaţi din cadrul grupării militare ruse Sever (Nord).

Retragerea forțelor ucrainene

Garda Naţională rusă a declarat miercuri dimineaţă într-un comunicat că trupele ucrainene se retrag din regiunea Kursk, deşi nu toţi soldaţii şi-au părăsit poziţiile.

După preluarea sub control a mai multor aşezări controlate anterior de forţele ucrainene în ultimele zile, trupele ruse au început asaltul asupra Sudja pe 8 martie.

Potrivit media de la Moscova, ofensiva rusă i-a luat prin surprindere pe militarii ucraineni, unii dintre aceştia retrăgându-se sau predându-se.

Ruşii au reuşit să ajungă în spatele trupelor ucrainene prin 14 kilometri de conductă din gazoductul Urengoi-Pomari-Ujgorod.

Pentru asta, potrivit portalului Gazeta.ru, soldaţi ruşi au petrecut şase zile sub pământ, într-o operaţiune care a fost deja descrisă drept istorică de unii oficiali ruşi.

Progrese teritoriale ale Rusiei și redistribuirea trupelor ucrainene

La rândul său, Ministerul rus al Apărării a raportat marţi şi miercuri eliberarea a 17 localităţi din regiunea de frontieră. Kievul a indicat că Rusia a adus pentru sectorul Kursk mai multe unităţi care luptau în Donbas, unde în unele zone armata ucraineană a înregistrat unele progrese.

În acest sens, cunoscutul expert militar Ruslan Leviev din echipa Conflict Intelligence a declarat pentru canalul independent Dojd că "ucrainenii pleacă" după ce ruşii au cucerit mai multe localităţi "practic fără luptă".

Armata ucraineană a pierdut în ultimele zile aproape 200 de kilometri pătraţi de teritoriu în Kursk, unde, în august trecut, au organizat prima incursiune a teritoriului rus de la al Doilea Război Mondial.

Pierderea de teren din partea ucrainenilor a coincis cu decizia SUA de a suspenda livrările de arme şi de a nu mai face schimb de informaţii cu Kievul.

Prezența soldaților nord-coreeni pe frontul din Kursk

Ucrainenii au luptat în ultimele luni în Kursk nu numai împotriva soldaţilor ruşi, ci şi a efectivelor de soldaţi nord-coreene, trimise ca întăriri de către Phenian.

Forbes scrie despre retragerea "părţii principale" a forţelor ucrainene din regiunea rusă. Potrivit publicaţiei, cele mai importante brigăzi ale Forţelor armate ucrainene s-au retras din regiunea Kursk şi s-au redislocat pe teritoriul ucrainean.

În cadrul primei runde de negocieri cu SUA în Arabia Saudită, Ucraina a acceptat marţi un armistiţiu de 30 de zile de-a lungul întregului front, cu condiţia ca şi Rusia să respecte încetarea focului.

