Volodimir Zelenski cere din nou un armistiţiu aerian şi maritim în urma unor bombardamente ruseşti masive

”Primele etape în vederea stabilirii unei păci reale ar trebui să fie obligarea singurei surse a acestui război, adică a Rusiei, să pună caoăt unor asemenea atacuri”, scrie pe X Volodimir Zelenski.

El cere o ”interzicere” a folosirii ”rachetelor, dronelor cu rază lungă de acţiune şi bombelor” aeriene.

Last night, the Russian army carried out another massive attack on our energy infrastructure. Various facilities were targeted in several regions – Odesa, Poltava, Chernihiv, and Ternopil. In total, the Russians used nearly 70 missiles, both cruise and ballistic, as well as…