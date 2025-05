Volodimir Zelenski, despre negocierile ratate: Ar fi fost o șansă dacă „lui Putin nu i-ar fi fost frică să vină în Turcia”

Doar a fost convenit un schimb masiv de prizonieri de război, câte o mie de fiecare parte. Următorul pas trebuie să fie o întrevedere între lideri - a declarat șeful delegației ucrainene.

Volodimir Zelenski - care a luat parte apoi la un summit al liderilor europeni, la Tirana - a cerut o reacție fermă și noi sancțiuni pentru Rusia.

Principalii lideri europeni au avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump.

Rustem Umerov, ministrul apărării din Ucraina: „În aceste negocieri, prima noastră prioritate au fost oamenii și, de aceea, am ales să eliberăm 1000 de persoane și am ajuns astfel să facem un schimb de o mie de prizonieri. În acest stadiu, am dori să reiterăm că Ucraina își dorește pacea.”

Heorhii Tykhyi, purtător de cuvânt Ministerul de Externe al Ucrainei: „Delegația rusă a exprimat o serie de cerințe pe care le considerăm inacceptabile.”

Potrivit unor surse, citate de postul britanic Sky News, delegația rusă s-a prezentat cu cerințe pe care știa din capul locului că Ucraina nu le poate accepta. Iar la final ar fi amenințat că va purta „un război etern” cu țara vecină.

În final, întâlnirea, la care au participat secretarul de stat american Marco Rubio și emisarul special pentru Ucraina, generalul Keith Kellogg, nu a adus niciun rezultat privind pacea.

Volodimir Zelenski: „Am fi avut o șansă reală să facem pași concreți pentru încheierea acestui război, dacă lui Putin nu i-ar fi fost frică să vină în Turcia.”

După ce l-a așteptat în zadar pe Putin, în Turcia, Volodimir Zelenski se află acum la Tirana, în Albania, la un summit al comunității politice europene. Lideri de state - printre care și președintele interimar al României, Ilie Bolojan - au discutat despre provocările privind securitatea și apărarea Europei. Toți au reafirmat sprijinul necondiționat pentru Ucraina.

Giorgia Meloni, premierul Italiei: „Vom continua să fim alături de Ucraina și să ne străduim ca acest război să se încheie imediat, deoarece securitatea și libertatea noastră depind de restabilirea forței legii asupra legii celui mai puternic. Eroismul și tenacitatea poporului ucrainean ne amintesc ce este Europa și care este aspectul cel mai profund al identității noastre comune: libertatea. Ne apărăm libertatea și vrem pace. Volodimir (Zelenski) și poporul ucrainean vor pace și am văzut ieri acest lucru. Lumea a văzut cine era cu adevărat dispus să stea la masa negocierilor și cine nu.”

Donald Trump s-a întors în SUA

Donald Trump și-a încheiat turneul în Orientul Mijlociu și a plecat spre Washington - fără să mai ajungă în Turcia - după ce a sugerat că, fără o întâlnire față în față cu Vladimir Putin, nu este posibil un progres în discuțiile despre pace.

Donald Trump: „Ei bine, cred că a venit timpul să o rezolvăm, pur și simplu. Am spus, știți, toți ziceau că Putin merge și Zelenski merge. Și am spus: dacă eu nu merg, vă garantez că Putin nu va merge. Și nu a mers, și înțeleg asta. Dar o să rezolvăm situația, o să o rezolvăm. Trebuie să o rezolvăm. 5000 de tineri sunt uciși în fiecare săptămână, în medie, și o să rezolvăm asta.”

Reporter: Cât de curând credeți că vă puteți întâlni cu președintele (Putin)?

Donald Trump: „Cât de curând vom putea să o aranjăm.”

Numai că, astfel, Trump a dinamitat negocierile de la Istanbul. Și l-a încurajat, cumva, pe Putin, pentru că a părut că exclude din nou aliații europeni, dar și Kievul, de la discuțiile pentru pacea din Ucraina.

Volodimir Zelenski: „Este necesară o reacție puternică, inclusiv sancțiuni vizând sectorul energetic al Rusiei și bănci. Presiunea trebuie să continue până când se vor înregistra progrese reale.”

Uniunea Europeană va adopta un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei în data de 20 mai, ca reacție la refuzul lui Putin de a discuta față în față cu omologul său ucrainean, a anunțat cancelarul german Friedrich Merz.

