Ce s-a întâmplat ultima dată când s-au întâlnit față în față Putin și Zelenski

Putin s-a întâlnit ultima dată cu omologul său ucrainean Zelenski la 9 decembrie 2019, la un summit la Paris, cu scopul de a avansa eforturile de restabilire a păcii în estul Ucrainei. Se întâmpla cu mai mult de doi ani înainte de invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, la 24 februarie 2022, relatează Reuters.

Zelenski, care preluase funcţia prezidenţială în mai 2019, şi Putin au purtat discuţii cu preşedintele Franţei, Emmanual Macron, şi cu cancelarul german de atunci, Angela Merkel, într-un efort reînnoit de a pune capăt unui conflict care, la acel moment, ucisese peste 13.000 de persoane din 2014.

În 2014, forţele loiale preşedintelui ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici au ucis zeci de demonstranţi la Kiev, iar acesta a fugit în cele din urmă în Rusia, în mijlocul unei revolte populare.

Moscova a răspuns prin trimiterea de trupe sub acoperire pentru a cuceri peninsula Crimeea, pe care Rusia a anexat-o rapid. De asemenea, în regiunea Donbas din estul Ucrainei, agenţi ruşi şi rebeli ucraineni pro-ruşi au lansat o revoltă armată şi au declarat două „republici populare” independente.

La 9 decembrie 2019, după o serie de întâlniri bilaterale la Palatul Elysee, Putin şi Zelenski au intrat în sală pentru întâlnirea celor patru lideri. Putin şi Zelenski au avut un contact vizual redus şi nu şi-au strâns mâinile în faţa camerelor de luat vederi.

Pressure is mounting on Russian President Vladimir Putin to meet with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in Türkiye. They last met in 2019, along with French President Emmanuel Macron and then-German Chancellor Angela Merkel.

Follow this story at: https://t.co/LKQgplABbg pic.twitter.com/tYybjRgQIu