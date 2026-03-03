Război în Iran, ziua a patra. Donald Trump: „Totul a fost neutralizat”
Război în Iran, ziua a patra. Donald Trump: „Totul a fost neutralizat”

Israelul l-a ucis pe Ali Khamenei cu ajutorul camerelor stradale CCTV, pe care Mossad le piratase în urmă cu mai mulți ani

Getty

Israelul a piratat rețeaua extinsă de camere de filmat a traficului din Teheran, pentru a urmări gărzile de corp ale liderului suprem iranian Ali Khamenei și ale altor înalți oficiali iranieni.

Așa susține Financial Times, potrivit Times of Israel, citând două persoane familiarizate cu acest subiect.

Se bănuiește că aceste camere de supraveghere din Iran fac parte din aparatul de supraveghere al statului iranian, care le permite să identifice și să urmărească protestatarii și oponenții regimului.

Dar Mossadul a reușit să le folosească împotriva regimului Khamenei.

Israelul a obținut acces la camere cu ani în urmă și a descoperit că o anumită cameră era orientată în așa fel încât arăta unde își parcau mașinile membrii echipei de securitate a lui Khamenei. Prin intermediul camerelor, serviciile secrete israeliene au creat dosare cu adresele gardienilor, programul de lucru și persoanele pe care erau însărcinați să le protejeze.

Israelul și SUA au întrerupt, de asemenea, serviciul de telefonie mobilă pe strada Pasteur din Teheran, unde Khamenei a fost asasinat, astfel încât cei care încercau să contacteze gărzile de corp și să transmită posibile avertismente să primească semnale de telefon ocupat, potrivit acestor informații.

Cunoșteam Teheranul la fel de bine cum cunoaștem Ierusalimul. Și când cunoști [un loc] la fel de bine cum cunoști strada pe care ai crescut, observi orice lucru care nu este la locul lui.” - a declarat un oficial al serviciilor secrete israeliene pentru Financial Times.

Apoi, Israelul a folosit instrumente și algoritmi de inteligență artificială pe care i-a dezvoltat pentru a sorta volumul masiv de date pe care îi acumula despre conducerea Iranului și mișcările liderilor, potrivit oficialului care a vorbit cu cotidianul britanic.

Acest lucru le-a permis să-l urmărească pe Khamenei până la întâlnirea de sâmbătă, 28 februarie, unde a fost ucis. Acele informații i-au asigurat pe Mossad și CIA că înalți oficiali se îndreptau spre întâlnirea respectivă.

CIA a avut, de asemenea, o sursă umană care a furnizat informații cheie, au mai precizat sursele Financial Times.

Israelul a utilizat o metodă matematică cunoscută sub numele de „analiza rețelei

Potrivit informațiilor, multitudinea de informații despre dușmanul de moarte al Israelului a fost rezultatul unei colectări minuțioase de date, posibilă datorită sofisticatei unități de informații tehnologice 8200 a Israelului, agenților umani recrutați de agenția de spionaj Mossad și cantităților uriașe de date procesate de Direcția de Informații Militare în briefinguri zilnice.

Potrivit unei surse familiarizate cu detaliile, citată de YNet News, Israelul a utilizat o metodă matematică cunoscută sub numele de „analiza rețelei” pentru a filtra miliarde de puncte de date, pentru a descoperi centre de luare a deciziilor neașteptate și pentru a identifica noi ținte pentru supraveghere și asasinare. Toate acestea au alimentat ceea ce raportul a descris ca fiind o „linie de producție” cu un singur produs: ținte.

„În cultura serviciilor secrete israeliene, informațiile despre ținte sunt elementul tactic esențial care permite strategia”, a declarat pentru Financial Times generalul de brigadă în rezervă Itai Shapira, care a servit timp de 25 de ani în Direcția de Informații Militare. „Dacă factorul de decizie hotărăște că cineva trebuie eliminat, în cultura israeliană răspunsul este: «Vom furniza informații precise»”.

„Le-am luat mai întâi ochii”

Publicația britanică a remarcat că un exemplu al capacităților Israelului a fost evident la începutul războiului de 12 zile din iunie 2025, care a debutat cu o neutralizare fără precedent a apărării aeriene a Iranului printr-o combinație de atacuri cibernetice, drone și muniții ghidate cu precizie care au distrus sistemele radar ale lansatoarelor de rachete de fabricație rusă. „Le-am luat mai întâi ochii”, a spus un ofițer de informații.

Raportul menționează că atât în războiul din iunie, cât și acum, piloții israelieni au folosit o rachetă specifică cunoscută sub numele de „Sparrow”, capabilă să lovească o țintă mică, cum ar fi o masă de sufragerie, de la o distanță de peste 1.000 de kilometri – departe de Iran și în afara razei de acțiune a apărării aeriene a acestuia.

„Nu sunt cunoscute toate detaliile ultimei operațiuni”, mai spun jurnaliștii britanici. „Unele dintre ele s-ar putea să nu fie publicate niciodată, pentru a proteja sursele și metodele încă utilizate pentru urmărirea altor ținte. Dar uciderea lui Khamenei a fost o decizie politică, nu doar o realizare tehnologică”, au declarat mai mult de șase ofițeri de informații israelieni actuali și foști, intervievați pentru acest articol.

Potrivit sursei citate, când CIA și Israelul au aflat că Khamenei va ține o ședință sâmbătă dimineața în birourile sale de lângă strada Pasteur, ocazia de a-l ucide împreună cu o mare parte din conducerea de vârf a Iranului a fost „deosebit de potrivită”.

Potrivit informațiilor, spre deosebire de aliatul său, liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, Khamenei nu se ascundea. Nasrallah a petrecut ani de zile în buncăre subterane, evitând mai multe tentative de eliminare din partea Israelului până în septembrie 2024, când avioanele de luptă israeliene au aruncat aproximativ 80 de bombe asupra ascunzătorii sale din Beirut, ucigându-l.

În schimb, Khamenei a reflectat public asupra posibilității de a fi ucis, considerând propria sa viață nesemnificativă în comparație cu soarta Republicii Islamice. De fapt, mai mulți experți iranieni au spus că se aștepta să devină martir. Totuși, în timp de război, a spus unul dintre intervievați, a luat unele măsuri de precauție.

„Era neobișnuit pentru el să nu fie în buncărul său. Avea două – și dacă ar fi fost acolo, Israelul nu ar fi putut să-l atingă cu bombele pe care le avea”, a declarat o sursă.

Chiar și în iunie 2025, în plin război, Israelul nu a făcut nicio încercare cunoscută de a-l bombarda pe Khamenei. În schimb, s-a concentrat în principal pe conducerea Gărzii Revoluționare Islamice, lansatoarele de rachete și stocurile de rachete, precum și pe instalațiile nucleare și oamenii de știință iranieni.

Cine a fost Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului încă din 1989. A murit la 86 de ani după atacuri americane și israeliene

Sursa: Ynet News Times of Israel

Război în Iran, ziua a patra. Donald Trump: „Totul a fost neutralizat”

La începutul celei de-a patra zile a războiului din Orientul Mijlociu declanşat de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului, Israelul a anunţat marţi că a lovit sediul radioteleviziunii publice din Teheran.

