Israelul l-a ucis pe Ali Khamenei cu ajutorul camerelor stradale CCTV, pe care Mossad le piratase în urmă cu mai mulți ani

Așa susține Financial Times, potrivit Times of Israel, citând două persoane familiarizate cu acest subiect.

Se bănuiește că aceste camere de supraveghere din Iran fac parte din aparatul de supraveghere al statului iranian, care le permite să identifice și să urmărească protestatarii și oponenții regimului.

Dar Mossadul a reușit să le folosească împotriva regimului Khamenei.

Israelul a obținut acces la camere cu ani în urmă și a descoperit că o anumită cameră era orientată în așa fel încât arăta unde își parcau mașinile membrii echipei de securitate a lui Khamenei. Prin intermediul camerelor, serviciile secrete israeliene au creat dosare cu adresele gardienilor, programul de lucru și persoanele pe care erau însărcinați să le protejeze.

Israelul și SUA au întrerupt, de asemenea, serviciul de telefonie mobilă pe strada Pasteur din Teheran, unde Khamenei a fost asasinat, astfel încât cei care încercau să contacteze gărzile de corp și să transmită posibile avertismente să primească semnale de telefon ocupat, potrivit acestor informații.

„Cunoșteam Teheranul la fel de bine cum cunoaștem Ierusalimul. Și când cunoști [un loc] la fel de bine cum cunoști strada pe care ai crescut, observi orice lucru care nu este la locul lui.” - a declarat un oficial al serviciilor secrete israeliene pentru Financial Times.

Apoi, Israelul a folosit instrumente și algoritmi de inteligență artificială pe care i-a dezvoltat pentru a sorta volumul masiv de date pe care îi acumula despre conducerea Iranului și mișcările liderilor, potrivit oficialului care a vorbit cu cotidianul britanic.

Acest lucru le-a permis să-l urmărească pe Khamenei până la întâlnirea de sâmbătă, 28 februarie, unde a fost ucis. Acele informații i-au asigurat pe Mossad și CIA că înalți oficiali se îndreptau spre întâlnirea respectivă.

CIA a avut, de asemenea, o sursă umană care a furnizat informații cheie, au mai precizat sursele Financial Times.