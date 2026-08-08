Volodimir Zelenski, care se află în vizită, la Belgrad, a anunțat că între Ucraina și Statele Unite există un acord privind livrări lunare de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană, Patriot. A avertizat, însă, că sunt insuficiente. Și Kievul negociază activ cu parteneri europeni pentru a obține mai multe interceptoare.

În zori mai multe rachete au lovit în partea de est a Kievului. Și au fost din nou explozii puternice, la doar câteva zile după un val masiv de atacuri în întreaga Ucraină, în urma cărora au fost uciși 21 de oameni.

De această dată rușii au folosit cel puțin 6 rachete și peste 150 de drone.

Într-o localitate din regiunea Kievului au murit trei oameni - a transmis Volodimir Zelenski în mesajul său - un bunic, o bunică și nepotul lor de 3 ani. Părinții copilului și fratele lui adolescent au fost răniți și spitalizați. La fel și un vecin care sărise în ajutorul familiei. Acesta a fost rănit după ce o altă dronă a lovit în același loc.

Capabilitățile antirachetă și rachetele interceptoare sunt "cu siguranță" necesare, a spus Zelenski.

„Toate acestea funcționează și contribuie la protejarea vieților atunci când se află aici, în Ucraina, și nu stau în depozite aflate la mii de kilometri distanță de atacurile rusești care vizează vieți omenești”, a subliniat liderul ucrainean.

Volodimir Zelenski: „Da, avem acorduri încheiate, privind livrări lunare (n.r. de rachete Patriot). Dar sunt suficiente aceste rachete? Nu. Am ajuns acum la un acord cu Trump că ne va acorda licențele. Dar, în momentul de față, suntem blocați în proceduri birocratice. Nu sunt bucăți de hârtie care zboară prin aer, nu sunt rachete din hârtie - sunt rachete adevărate care ucid oameni”.

Locuitorii capitalei s-au refugiat în adăposturi, inclusiv în stațiile de metrou.

Stuart Ramsay, Sky News: „Este o atmosferă de calm și siguranță aici, pentru că ne aflăm foarte adânc, în subteran. Mulți dorm. Trebuie să vă spun că deasupra, în exterior, când am venit, era haos. Ca să fiu sincer, am încetat să mai număr exploziile, când am ajuns la un număr cu două cifre... Dar nimeni n-ar trebui să uite că asta se întâmplă deja de ani de zile, la Kiev și în alte orașe ale Ucrainei”.

Localnic: „Te adăpostești când auzi explozii puternice în apropiere. Este înspăimântător și n-ai încotro. Mai ales când simți trepidații în casă, atunci știi sigur că trebuie să ieși afară”.

Prin aceste atacuri rușii speră să înfrângă moralul și curajul oamenilor.

Între timp Volodimir Zelenski și-a început prima sa vizită în Serbia, unul dintre puținii aliați europeni ai Rusiei. Președintele Alxandr Vucic a declarat că Serbia sprijină fără rezerve planul Ucrainei de a deveni parte a Uniunii Europene, în viitor.