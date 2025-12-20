Putin condiționează pacea de cedări teritoriale ale Ucrainei, înaintea negocierilor de la Miami

În acest weekend, în Statele Unite, au loc noi negocieri de pace între ruși, ucraineni și europeni.

Însă la una dintre conferințele sale de presă maraton, Vladimir Putin a transmis că nu renunță la pretențiile cu privire la Ucraina.

Liderul de la Moscova a declarat că își dorește și acele teritorii, din patru regiuni ucrainene, pe care armata rusă nu a reușit încă să le cucerească.

La prima întrebare - când se va încheia războiul? - Vladimir Putin a declarat că Ucraina e cea care stă în calea păcii.

Putin: ”Ei (ucrainenii) refuză să pună capăt conflictului prin mijloace pașnice. Cu toate acestea, semnalează că sunt pregătiți să se angajeze într-un gen de dialog. Noi suntem gata și dispuși să rezolvăm conflictul prin mijloace pașnice, dar cauzele fundamentale care au dus la această criză trebuie să fie eliminate”.

Altfel spus, Putin nu e nici pe departe pregătit să renunțe la revendicările teritoriale, care par cheia negocierilor de pace dintre ruși, ucraineni și americani, plănuite weekendul acesta, în Statele Unite. Dovadă grăitoare a stat uriașa hartă a Rusiei, prezentată în fundal, la conferință. Noile frontiere ruse nu includeau doar Crimeea, ci și toate cele patru regiuni est-ucrainene, pe care Rusia le-a anexat în 2022 - dar pe care nu le controlează în întregime.

Și diplomați europeni vor participa la discuțiile de la Miami - spre nemulțumirea evidentă a Moscovei.



Serghei Lavrov, ministrul rus de externe: ”Nu avem nevoie de ajutorul Europei. Ar fi mai bine ca europenii să nu intervină (în discuțiile de pace). În cazul acesta, sunt convins că lucrurile vor ieși bine”.

În schimb, a spus Putin, atacurile armate ar putea fi oprite - temporar - doar în timpul unor eventuale alegeri în Ucraina.



Vladimir Putin, președintele Rusiei: ”Am putea să ne abținem de la atacuri adânc în teritoriul ucrainean în ziua alegerilor”.

Corespondentul BBC l-a întrebat pe Putin dacă mai plănuiește în viitor alte operațiuni militare speciale.



Puţin: ”Nu. Nu vor mai fi alte operațiuni dacă ne tratați cu respect. Dacă respectați interesele noastre. Dacă nu mai încercați șmecherii cu noi, cum a fost extinderea NATO spre est”.

Conferința de aproape patru ore și jumătate a inclus și întrebări din registre bizare...



Harriet Morris, The Associated Press: A fost o întrebare despre OZN-uri, iar un jurnalist i-a mulțumit lui Putin că a scos în afara legii satanismul.



Vladimir Putin, președintele Rusiei: ”Arăți de parcă te pregătești să mergi la nuntă”.



Kirill Bazhanov, jurnalist rus: Știu că iubita mea urmărește acest canal acum. Olecika, vrei să fii soția mea? Vladimir Vladimirovici, am fi foarte bucuroși dacă ai putea să vii la nunta noastră.



Yekaterina Berezovskaya, gazda emisiunii: ”Agenția TASS a anunțat că iubita lui Kirill Bazhanov a acceptat cererea în căsătorie”.

