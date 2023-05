Vladimir Putin a apărut pentru prima dată în public după așa-zisa „tentativă de asasinat”. A convocat Consiliul de Securitate

"A fost a noastră", au recunoscut ucrainenii. Au pierdut controlul asupra aparatului de zbor fără pilot, după care l-au distrus, pentru a evita "circumstanțe nedorite".

S-a întâmplat la mai bine de 48 de ore după ce două drone au explodat deasupra Senatului, în capitala Federaţiei Ruse.

Kremlinul acuză Statele Unite că s-ar afla în spatele a ceea ce oficialii ruși susțin că a fost o tentativă de asasinare a lui Vladimir Putin. ''Este o minciună'' - a reacționat Casa Albă.

Imaginile postate pe rețelele sociale au surprins momentul în care drona trece peste piața Maidan, din centrul Kievului. A fost doborâtă de apărarea antiaeriană, iar bucăţi din ea au căzut peste o clădire. Incendiul care a urmat a fost ţinut sub control de pompieri, iar pagubele au fost doar materiale.

Andrii Fedchenko, martor: „Locuiesc în apropiere, fiul meu servește în armată. M-a avertizat să părăsesc clădirea. Când am ieșit pe stradă am văzut o dronă care zbura și mai târziu am văzut fum aici.”

Incidentul a provocat un val de emoții pe rețelele sociale. Aproape de miezul nopții a venit şi o reacție oficială.

Comandamentul forțelor aeriene ucrainene a recunoscut că drona de tip Bayraktar avea un zbor programat, dar a scăpat de sub control și, pentru a nu duce la "consecințe nedorite", a fost doborâtă.

Președintele Volodimir Zelenski nu a fost pus în pericol, deoarece era în vizită oficială, în Olanda.

Incidentul vine după ce, acum trei nopți, două drone au explodat deasupra Senatului, în capitala Federaţiei Ruse.

De atunci, de la Kremlin continuă să vină reacții. Ministerul de Externe a acuzat Ucraina de "activități teroriste și de sabotaj" cu un "avânt fără precedent".

Josep Borrell, șeful politicii externe a Uniunii Europene: „Îi cerem Rusiei să nu folosească acest presupus atac ca o scuză pentru a continua escaladarea războiului. Acest lucru ne îngrijorează.”

Joi la amiază, Vladimir Putin a apărut pentru prima dată în public după așa-zisa "tentativă de asasinat", cum au numit-o subalternii săi. Imaginile transmise de televiziunea de stat îl arată în timp ce discută cu ministrul Dezvoltării Economice.

Vineri, Putin are programată o reuniune a Consiliului de Securitate. Care... nu ar avea legătură cu presupusul "atac" cu drone, de care s-ar face vinovate Statele Unite și Kievul, susţine purtătorul său de cuvânt.

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului: „Încercările lor de a se distanța - la Kiev și la Washington - sunt de tot râsul. Știm bine că decizia cu privire la astfel de acțiuni și atacuri teroriste nu se ia la Kiev, ci la Washington. Iar apoi, Kievul face ceea ce i se spune să facă.”

John Kirby, coordonatorul pentru comunicare strategică al Consiliului de Securitate al SUA: „Vreau doar să vă spun că domnul Peskov minte. E evident că este o afirmație ridicolă. Statele Unite nu au avut nimic de-a face cu acest lucru. Nici măcar nu știm exact ce s-a întâmplat, dar pot să vă asigur că Statele Unite nu au avut niciun rol în asta.”

Între timp, soldații ucraineni se pregătesc pentru contraofensivă.

O unitate își perfecționează tacticile la doar câțiva kilometri de linia frontului. Pentru binele lor, locul e ținut secret. Unul dintre militari îi arată reporterului CNN cum a luat cu asalt tranșeele rusești în urmă cu câteva zile.

Rușii ripostează și lupta continuă.

Nic Robertson, CNN: „Sunt șanse mari ca data viitoare când aceste trupe se vor întoarce pe linia frontului să facă parte din marea operațiune de contraofensivă. Ei nu știu, iar comandanții lor cu siguranță nu spun nimic.”

Ucraina concentrează deja trupe în prima linie a frontului din Zaporojie pentru a lansa o contraofensivă, a confirmat un lider pro-rus.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 05-05-2023 09:38